Gran Turismo 7: il prossimo capitolo di corse arriva il 4 marzo 2022!

Con un nuovo trailer pubblicato in esclusiva Poliphony Digital ha anche annunciato una possibile data di uscita per il nuovo GT7, che arriverà su PS4 e PS5

L’ultima volta che ve ne abbiamo parlato è stato l’anno scorso a giugno: da allora Gran Turismo 7 ha fatto diversi passi avanti e oggi, finalmente, abbiamo anche una data certa per la sua pubblicazione ufficiale su PS4 e sulla nuova PlayStation 5! Il prossimo capitolo di corse firmato Poliphony Digital debutterà il prossimo 4 marzo 2022 con talmente tante novità sotto il cofano che faranno saltare di gioia sia gli appassionati di una vita che le giovani leve dell’automobilismo virtuale.

Ritornerà innanzitutto la modalità campagna (a patto di avere sempre la connessione internet attiva…) con la GT World Map, dove prendere parte a svariate competizioni su circuiti storici come Trial Mountain e l’High Speed Ring. Presenti all’appello anche il GT Cafè e il GT Auto (dove si potranno personalizzare a fondo le proprie automobili, sia nell’assetto che nell’estetica), nonchè la possibilità di fotografare bellezze a quattro ruote come la Ferrari FXX K e la Lamborghini Huracan con l’innovativa modalità “Scapes” – che includerà addirittura 2.500 location differenti in 43 Paesi in tutto il mondo.

Molto importante anche l’aspetto delle condizioni meteorologiche, per le quali sono stati raccolti numerosi dati al fine di ricreare nella maniera più realistica possibile la pioggia e le precipitazioni che andranno a condizionare le gare del protagonista. Ma non vogliamo svelarvi altro: godetevi il nuovo trailer qua sotto e cominciate a fare il countdown per l’uscita!