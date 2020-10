Halloween 2020: le idee più simpatiche per trascorrerlo con la propria auto

Nella giornata dedicata alla festività di Halloween le recenti strette per l'emergenza Coronavirus dovranno far emergere tutta l'immaginazione degli appassionati di quattro ruote: ecco alcune idee per personalizzare il proprio veicolo

Benchè ereditata dalla tradizione irlandese e poi americana, la festa di Halloween è da sempre una delle più attese da grandi e piccini: una giornata, e in particolare una serata, che è motivo di aggregazione, socialità e gioia, nella quale esprimere la propria immaginazione travestendosi da fantasma, da zucca oppure da tutto ciò che richiama il mondo degli orrori. La presenza dell’emergenza Coronavirus, tuttavia, farà saltare i piani di molti, per via delle sempre più stringenti norme anti-contagio attive in Italia e praticamente in tutto il mondo.

Niente “dolcetto e scherzetto” e niente feste a tema… ma nulla vieta di celebrare questa ricorrenza tra le proprie mura domestiche con i propri congiunti, così come in garage con la propria automobile. Avete capito bene: visto che quest’anno la realtà è questa, perchè non addobbare carrozzeria e interni del proprio veicolo in stile Halloween? In rete si possono trovare innumerevoli kit di trasformazione che comprendono adesivi e vernici a spray per la carrozzeria, così come rivestimenti per sedili e volante a tema macabro… oppure semplicemente con zucche e fantasmi in rilievo.

Se volete qualche spunto, il nostro consiglio è quello di dare un’occhiata alla gallery a corredo di questo articolo: potrete trovare una vettura classica rivestita completamente con la ragnatela di un ragno, un’altra con uno zombie incastrato nel bagagliaio, una famiglia di fantasmi che ha fatto dell’abitacolo la propria dimora e uno scheletro goliardicamente al volante come nulla fosse. Nel caso le vostre preferenze siano più “tranquille”, allora vi proponiamo anche il kit Bloody Halloween creato da MaFra, con il quale si potranno colorare i propri cerchi con una tonalità rosso sangue. Il bello di quest’idea? Che è completamente reversibile una volta terminati i festeggiamenti!