Batteria per l’auto: come scegliere quella giusta?

Scegliere una nuova batteria per la nostra auto non è così semplice come di solito si crede: ci sono alcuni fattori da tenere in considerazione... l'ultimo dei quali il prezzo

Tipica giornata lavorativa: dovete andare al lavoro, quindi come al solito scendete in garage per mettervi al volante della vostra auto. Girate la chiave… ma non succede nulla: il quadro strumenti sembra morto e non si accendono nemmeno i fari. Molto probabilmente la vostra batteria ha esalato il suo ultimo respiro ed è giunto il momento di sostituirla: d’altronde avete già provato a ricaricarla qualche mese fa, quindi rischiare di nuovo di ripristinarla per poi rimanere definitivamente a piedi… non è il caso.

Bene, se siete d’accordo con noi allora molto probabilmente avete già fatto anche un giro su Ebay o su altri siti simili per trovare un’occasione a buon prezzo. In realtà risparmiare su questo componente non è una buona abitudine, perchè se nei primi tempi pensate di aver fatto la scelta giusta… poi sul lungo periodo la verità verrà a galla e tornerete nella stessa situazione di prima.

Come fare, quindi, per portare a casa una batteria di ottima qualità capace di dar vita alla vostra automobile e, allo stesso tempo, di regalarvi sonni tranquilli? Il primo passo è quello di verificare i dati della vostra batteria attuale, che di solito si trovano anche sul libretto di uso e manutenzione della vostra auto: nell’ordine la capacità (espressa in Ampere/ora), il valore di corrente continua (in Ampere) e le dimensioni, fondamentali per trovare posto correttamente sotto il cofano.

Con queste informazioni recatevi presso il vostro negozio di autoricambi di fiducia, esponendo la vostra richiesta e specificando anche il modello della vostra auto. Di nuovo, diffidate da prodotti di bassa qualità, che potrebbero farvi risparmiare denaro in un primo momento per poi costringervi a spendere nuovamente più avanti nel tempo. Le batterie delle automobili, infatti, sono continuamente sottoposte a cicli di carica e scarica, durante i quali l’efficienza della componente acquistata è basilare per non avere sorprese di alcun tipo, come la dispersione di energia accumulata fino allo scaricamento totale oppure l’eccessiva sensibilità ai cambi di temperatura – che d’inverno, per esempio, possono arrivare a creare anche problemi gravi al motore. Con questi presupposti… occhio a ciò che acquistate!