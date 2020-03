Noleggio auto e coronavirus: bonus per medici e volontari

Hertz, fino al 30 giugno 2020 e su tutto il territorio nazionale, ha messo a disposizione di medici, forze dell'ordine e volontari auto e furgoni con tariffe speciale e durata del noleggio flessibile

Il coronavirus sta modificando in maniera profonda la mobilità nelle nostre città e oggi arriva una novità interessante firmata Hertz: la famosa azienda di noleggio ha, infatti, lanciato un programma specifico dedicato alle a medici, forze dell’ordine e volontari impegnati nel combattere la battaglia contro questo virus che sta piegando l’Italia.

Hertz in favore degli eroi che combattono il coronavirsu

Come molti altri settori dell’automotive, anche quello dei noleggi è stato duramente colpito dalla diffusione del coronavirus. Hertz ha reagito creando un programma dedicato a medici, forze dell’ordine e volontari. nel dettaglio, la società di noleggio ha messo a loro disposizione, fino al 30 giugno 2020 e su tutto il territorio nazionale, auto e furgoni valido a un prezzo speciale. Questo progetto, rinominato Hertz per gli Eroi, prevede delle tariffe agevolate e durata del noleggio flessibile, sia che si tratti di spazi temporali giornalieri o mensili.

Inoltre, per una percorrenza chilometrica non inferiore a 100 km al giorno, si può contare sulla clausola del guidatore aggiuntivo gratuito e sul servizio di consegna e riconsegna del veicolo presso un indirizzo a scelta alternativo all’agenzia Hertz. Come se non bastasse, su tutto il parco auto è stato fatto un lavoro straordinario di igienizzazione ed è la stessa Hertz che distribuisce gel disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti.