Per Natale e Capodanno 2019 si viaggia in pullman

Ogni anno assistiamo a un nuovo trend per le vacanze natalizie. Novità alimentari, tecnologiche e anche negli spostamenti. La tendenza per quest’anno è quella d spostarsi utilizzando il pullman e i numeri di questo fenomeno sono davvero interessanti.

Babbo Natale viaggia con le renne, gli italiani in pullman

Le vacanze natalizie coincidono con l’occasione per concedersi qualche giorno di vacanza. Al mare o in montagna, tornando nella propria città d’origine oppure lontani da tutti per dimenticare le fatiche di un anno di lavoro. Per spostarsi all’interno dei confini nazionali, il mezzo preferito resta la macchina, ma Centro Ricerche Continental Autocarro, sulla base delle previsioni di Federalberghi sugli italiani che andranno in vacanza per le ferie di Natale e di Capodanno, ha calcolato che quasi 720mila connazionali si sposteranno in pullman.

Secondo Federalberghi, per Natale si metteranno in strada 9,8 milioni gli italiani e 8,5 milioni lo faranno per Capodanno. Di questo numero, il 3,5% lo farà in pullman. Una percentuale notevole, che sale fino al 5,7% considerando le vacanze all’estero.