Honda e:N2 Concept: la nuova berlina elettrica

La casa giapponese ha presentato un prototipo della futura berlina che alimenterà la famiglia e:N, già ricca del SUV a batterie e:NS1

Il piano di elettrificazione del marchio Honda accoglie un nuovo prototipo di quella che diventerà, a tutti gli effetti, la futura berlina elettrica della famiglia e:N Series per il mercato cinese. In questi giorni, infatti, la Casa giapponese ha presentato al China International Import Expo di Shanghai la e:N2 Concept, che andrà ad affiancare il SUV a batterie e:NS1 e la sportiva e:N GT Concept la quale, al momento, è solamente un’elaborazione al computer ancora tutta da sviluppare.

Costruita sulla piattaforma modulare e:N Architecture F a trazione anteriore sviluppata appositamente per le vetture della famiglia e:N Series, la nuova Honda e:N2 Concept è caratterizzata da un’estetica tagliente dalle forme nette e acuminate e da un abitacolo moderno ed estremamente minimalista, che dispone sulla plancia il volante per il guidatore e un sistema info-telematico (denominato Honda Connect) connesso all’head-up display presente sul parabrezza, in grado di visualizzare le informazioni più importanti durante la marcia assieme alle impostazioni del pacchetto ADAS Honda Sensing 360.

“La e:N2 Concept rappresenta il valore della nostra e:N Series, che ridefinirà il divertimento che i veicoli elettrici possono offrire ai clienti con le loro caratteristiche uniche come piacere di guida, spazio e design – ha commentato Toshihiro Mibe, Presidente di Honda Motor – In Cina, Honda continuerà a fornire un’ampia gamma di prodotti per la mobilità elettrificata unici solo e sperimenterà la nostra rinascita in un marchio di mobilità elettrica”.