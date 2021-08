Honda NSX: la Type S in serie limitata sarà l’ultima ad essere prodotta

Il prossimo 12 agosto la Casa giapponese presenterà l'ultima versione della Honda NSX, che sarà prodotta in soli 350 esemplari

In fatto di vetture sportive il marchio Honda è sicuramente uno dei più importanti nel mondo automotive: tra i suoi modelli di maggior successo spicca ovviamente la mitica NSX, introdotta per la prima volta sul mercato nel 1990 e arrivata alla seconda generazione con l’edizione del 2016, di fatto la prima ad impiegare un motore V6 a doppio turbo-compressore e tecnologia ibrida (Sport Hybrid SH-AWD) a tre motori elettrici supplementari capaci di spingere l’output prestazionale fino alla soglia dei 581 cavalli.

Un modello sicuramente iconico per la Casa di Tokyo… che tuttavia è ormai arrivato al capolinea: le linee produttive della NSX, infatti, presto chiuderanno i battenti e per omaggiare al meglio questa supercar il prossimo 12 agosto sarà svelata un’ultima versione chiamata Type S, realizzata in serie limitata a 350 esemplari, trenta dei quali riservati esclusivamente per il Giappone.

Per la NSX sarà quindi il celebre “canto del cigno”, rappresentato da alcune immagini (che potete visionare in gallery) e da un video teaser che mostra le sue forme in tutto il loro splendore. Quali saranno le novità per questo modello? Per il momento Honda ha mantenuto il massimo riserbo, limitandosi a sottolineare che la nuova Type S sarà più potente e garantirà “una migliore accelerazione, una maneggevolezza ancora più esaltata e una dinamicità a livello delle vetture da competizione“.

Ci aspettiamo quindi un miglioramento corposo del suo V6 biturbo da 3.5 Litri, nonchè una veste estetica rivista con un inedito frontale, prese d’aria maggiorate e un diffusore posteriore ancora più pronunciato. Fortunatamente non dovremo aspettare molto per saperne qualcosa di più: l’appuntamento è quindi per il 12 agosto in occasione della Monterey Car Week, che conterrà al suo interno anche l’attesissimo Concorso d’Eleganza di Pebble Beach.