Honda presenta e:Progress: tariffe flessibili per i clienti di auto EV

Honda presenta e:Progress, il primo servizio commerciale di gestione dell’energia con tariffe europee flessibili, pensate ad hoc per i clienti che sceglieranno i veicoli elettrici del brand orientale. Il servizio consente agli utenti di caricare l’auto optando per le fonti rinnovabili e scegliendo le fasce orarie più convenienti.

Honda presenta e:Progress: scegliere l’elettrico conviene

Il servizio e:Progress di Honda rappresenta il primo contratto flessibile in Europa pensato ad hoc per i clienti di veicoli elettrici e permetterà di ottimizzare l’uso di elettricità proveniente da fonti rinnovabili (energia solare, eolica e idroelettrica). Il servizio, inoltre, consente agli utenti di ricaricare l’auto nella fascia oraria più economica, tenendo conto della domanda della rete. Il servizio sarà offerto in collaborazione con Moixa – azienda specializzata nel campo dell’immagazzinamento e della ricarica intelligente – e con Vattenfall, fornitore di energia leader in Europa.

Attraverso la tecnologia di ricarica GridShare di Moixa, i clienti si limitano a specificare i parametri preferiti per lo stato minimo di ricarica attraverso l’applicazione per smartphone, lasciando al sistema la gestione autonoma della carica. L’alimentazione elettrica è fornita da Vattenfall ad una tariffa flessibile che permette di usufruire di un costo ridotto dell’energia nelle diverse fasce orarie, permettendo così agli utenti di non doversi accontentare di un’unica tariffa fissa.

La soluzione hardware di caricabatterie preferibile per questo nuovo servizio è il Power Charger di Honda, un’unità domestica in grado di ricaricare la Honda e da 0 al 100% della batteria in poco più di 4 ore con un’alimentazione di 32 ampere, che arriverà sul mercato quest’estate, in contemporanea con le prime consegne di Honda e ai clienti.

“L’introduzione del servizio segna un punto di svolta per Honda nello sviluppo della gestione dell’energia in Europa, e rappresenta il punto culminante di tutto il lavoro condotto fino ad oggi per creare valore aggiunto ai clienti di auto EV. e:PROGRESS è il primo passo di Honda verso un modello di business dei servizi nel settore dell’energia, e continueremo a investire in questo settore e a farlo crescere, muovendoci nella direzione dell’elettrificazione e della crescente diffusione dei veicoli elettrici”, ha dichiarato Jorgen Pluym, project leader per la gestione dell’energia di Honda Motor Europe.