Honda rilancerà il mito della Integra sotto marchio Acura

La Casa giapponese sta progettando il ritorno della sportiva coupé a due porte che ha segnato gli ultimi anni del XX secolo. L'arrivo sul mercato? Dalla seconda metà del 2022

Un altro ritorno in grande stile è pronto a rilanciare ulteriormente l’universo che gravita attorno al marchio Honda: gli appassionati più attenti, infatti, avranno notato che durante la presentazione della NSX Type S alla Monterey Car Week 2021 alcuni droni hanno disegnato in cielo la scritta “Integra“… con tanto di anticipazione delle forme da sportiva coupé compatta a due porte. Avete capito bene: una delle vetture simbolo della Casa di Tokyo è pronta a tornare sul mercato e lo farà verosimilmente l’anno prossimo a partire dalla prossima primavera, quando è previsto il suo unveiling ufficiale.

Negli ultimi decenni del XX secolo la Honda Integra ha fatto innamorare più di una generazione di automobilisti e il 2022 sarà l’anno giusto per il suo ritorno in grande stile. A confermare tutto quanto ci ha pensato il brand premium Acura attraverso un video teaser pubblicato sulle sue principali piattaforme social, che mette in risalto non solo un particolare dei gruppi ottici anteriori e del frontale, ma anche il possibile sound della nuova sportiva giapponese. Saranno prodotte anche le versioni più aggressive Type S e Type R? Lo scopriremo molto presto…