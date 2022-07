Honda ZR-V: la versione Full Hybrid e:HEV arriva in Italia nel 2023

Il marchio Honda ha presentato in Giappone la ZR-V, nuovo SUV che si inserirà in gamma tra la HR-V e la CR-V

La sua sigla significa “Z Runabout Vehicle” e, come nuovo SUV di ultima generazione, si inserirà in gamma tra il più grande HR-V e il più compatto CR-V: in questi giorni la nuova Honda ZR-V è stata presentata in Giappone nella sua versione con tecnologia e:HEV, quella con powertrain Full Hybrid da 2.0 Litri a doppio motore elettrico. Rispetto alle nostre ultime indiscrezioni, la potenza è salita a 184 cavalli e 315 Nm di coppia massima ed è presente inoltre un cambio di tipo CVT simile a quello già visto sulla Jazz e sulla Nuova Civic.

La gamma della Nuova Honda ZR-V, inoltre, potrà contare anche su una versione non elettrificata con motore Vtec Turbo da 1.5 Litri, che si aggiungerà alla Full Hybrid e:HEV proposta in esclusiva con trazione integrale. Quest’ultima è in grado di esprimere il massimo potenziale dalle sue unità elettriche, sfruttando il propulsore termico esclusivamente come generatore che interviene solo quando è richiesta più potenza dal guidatore. L’arrivo in Italia? Non prima del 2023.