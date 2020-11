Hyundai Bayon: il nuovo B-SUV debutta nel 2021

Con un'immagine teaser che anticipa il nome e una parte dei gruppi ottici del veicolo, Hyundai ha svelato il suo prossimo B-SUV da affiancare alla Kona: si chiamerà Bayon e arriverà nella prima metà del prossimo anno

La gamma d’accesso per i SUV del mondo Hyundai presto accoglierà una nuova vettura: al fianco delle ben conosciute Kona, Tucson e Santa Fe, il marchio coreano ha annunciato oggi l’arrivo entro il primo semestre del 2021 della Bayon, un crossover compatto appartenente al segmento B degli Sport Utility Vehicles che avrà il compito di ampliare l’offerta presente sul mercato europeo.

La notizia è arrivata con un’unica immagine teaser del nuovo veicolo, che mostra il nome prescelto e una parte del gruppo ottico posteriore (ovviamente a LED), sotto al quale si può notare anche una evidente bombatura del paraurti. Per il momento queste sono tutte le informazioni in nostro possesso sul nuovo B-SUV del brand con base a Seul, il cui nome, Bayon appunto, trae ispirazione dalla città di Bayonne, nel sud-ovest della Francia dove la vela e l’hiking sono tra gli sport più apprezzati da turisti e popolazione locale.

La scelta di utilizzare nomi di località famose in tutto il mondo non è nuova per un marchio come Hyundai: la Santa Fe e la Tucson, per esempio, si rifanno alle rispettive città dell’Arizona e del Nuovo Messico, mentre la Kona ha ereditato l’omonimo distretto di Big Island nelle Hawaii. Anche NEXO, il pioneristico SUV fuel-cell a idrogeno di Hyundai, ha una correlazione geografica: il nome si ispira infatti a Nexø, una delle più grandi città della celebre isola danese Bornholm. Per sapere qualcosa di più sulla nuova Bayon, invece, toccherà pazientare ancora un po’: rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, a breve ne sapremo (e ne saprete anche voi) di più!