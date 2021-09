Hyundai Casper: il SUV ultra-compatto sarà presentato per fine anno

La gamma dei ruote alte del marchio coreano si amplierà con un SUV di segmento A, che potrebbe arrivare anche in Europa

Dopo la Bayon, il marchio Hyundai è pronto ad estendere ulteriormente la sua gamma SUV con un nuovo modello molto più compatto (di segmento A), che dovrebbe arrivare sul mercato sia nelle consuete varianti ad alimentazione endotermica che in quella Full Electric. Conosciuto con il codice di progetto interno AX-1, a livello commerciale si chiamerà “Casper” e inizialmente debutterà in Corea e in India… ma non è escluso che possa anche arrivare in Europa in un secondo momento – comunque a 2022 inoltrato.

La piattaforma costruttiva che utilizzerà sarà la K1 (la stessa della i10) e, a livello di proporzioni, sarà molto più piccolo sia della Bayon che, per esempio, della Kona: potrà essere visto come l’antagonista della Suzuki Ignis, con un design che in questi mesi è stato anticipato da alcune immagini teaser focalizzate sulle forme dei suoi gruppi ottici – rotondi all’anteriore e a nido d’ape al posteriore.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, le ultime voci di corridoio raccolte dal magazine Carscoops riportano che la Casper proporrà nella gamma destinata alla Corea dei propulsori sia aspirati che turbo-compressi dalla cilindrata di 1.0 Litri e dalla potenza rispettivamente di 76 e 100 cavalli, ai quali si aggiungeranno quelli più potenti da 1.2 Litri nel caso dell’offerta per il mercato indiano.

Abbiamo parlato anche di una variante completamente elettrica e a tal proposito la Hyundai Casper potrà fregiarsi del raffinato sistema iDM messo a punto da BorgWarner, comprendente un motore da 184 cavalli con funzionamento a 400V. Per tutte le conferme del caso, tuttavia, vi rimandiamo verso gli ultimi mesi di quest’anno, quando il marchio sud-coreano dovrebbe procedere alla presentazione della vettura. La sua commercializzazione? Non prima del 2023… ma mai dire mai.