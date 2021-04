Hyundai deride Fiat: il pilota della Kona N prende in giro una Panda che va in fumo!

Nel video di presentazione della Hyundai Kona N la Casa coreana ha sbeffeggiato la mitica Panda del fattorino delle pizze. Lapo Elkann è quindi intervenuto a sostegno della citycar italiana... ma è già polemica

Qualche giorno fa il marchio Hyundai ha presentato la Kona N, versione sportiva estrema del suo SUV di segmento B che, in questa veste, diventa ancora più aggressiva esteticamente e propone quel 2.0 Litri turbo-benzina da 280 cavalli e 392 Nm di coppia massima che avevamo già imparato ad apprezzare sulla berlina i30 N. Una mossa astuta quella del brand coreano, che ha tolto i veli alla sua nuova creazione in una world premiere in cui il pilota protagonista – chiamato N-man – si diverte a cercare il limite scorrazzando prima in città e poi, ovviamente, in pista.

Nei quasi venti minuti di presentazione, tuttavia, gli appassionati non hanno potuto fare a meno di notare un siparietto poco felice, nel quale Hyundai – senza volerlo intenzionalmente? – ha preso per i fondelli una delle icone storiche del mondo a quattro ruote in Italia. Verso il tredicesimo minuto del filmato la Kona N passa di fianco a una Fiat Panda “vecchio modello” rimasta in panne a bordo strada, il cui compito era quello di consegnare in tempo la pizza custodita nel bagagliaio. Il presentatore, a questo punto, consiglia a N-man di dare uno strappo al fattorino per portare a termine la consegna, durante la quale vengono mostrate le doti prestazionali della nuova vettura della Casa di Seul.

Tra una curva presa a tutta velocità e una frenata al limite il viaggio si conclude con il ragazzo delle pizze divertito, che però porge al cliente un cibo praticamente distrutto e una Coca-Cola pronta a esplodere perchè sbattuta in ogni direzione. Uno sketch divertente? Non proprio, perchè sotto la lente d’ingrandimento di Lapo Elkann è diventato un insulto alle eccellenze italiane, in questo caso la pizza e la sempreverde Fiat Panda. “Gli amici di Hyundai mostrano una Panda per la consegna della pizza che va in fumo. Amici… alla Panda esce del fumo solo per iniziare il decollo verticale #PandaSpaziale“, questo il primo cinguettio pubblicato su Twitter dall’imprenditore, a cui ne è seguito un secondo in cui lo scopo è quello di denunciare l’ironia del marchio coreano salvaguardando l’onore del mitico Pandino con l’hashtag #IoSonoPanda. Molteplici le reazioni da parte del pubblico, soprattutto a sostegno di questa iniziativa: ora, però, ci aspettiamo la risposta di Hyundai…

È triste nel 2021 vedere l’uso in pubblicità di certi stereotipi di scarso gusto. N🚫 ironia su 🇮🇹 e sue Eccellenze come la #pizza🍕e La #Panda 🚙. Cara @Hyundai_Global Rispetta 🎩 il nostro Paese, i Nostri Valori e la nostra Cultura. VIVA L’ITALIA SEMPRE 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 @Hyundai_Italia — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 28, 2021