Hyundai Kona N 2021: il SUV coreano diventa sportivo con 280 CV

Stile aggressivo, motore 2.0 Litri turbo-benzina da 280 cavalli e 392 Nm di coppia massima e tanta tecnologia a disposizione del pilota: ecco come ha fatto la Hyundai Kona a diventare "N"

Dopo le prime anticipazioni del mese scorso, oggi Hyundai ha finalmente tolto i veli alla versione sportiva della Kona, che aggiunge il suffisso “N” al proprio nome portando in scena un pacchetto tanto cattivo e aggressivo esteticamente quanto potente sotto il cofano e rifinito a livello di dotazione di bordo. Affiancata alle berline “hot hatch” i20 e i30 N, la nuova Kona N rappresenta il primo tentativo da parte del marchio coreano di donare un certo stile “racing” a quello che, di fatto, è uno dei suoi migliori prodotti a ruote alte: rispetto alla versione “normale” le sue proporzioni sono leggermente più grandi e fermano la lunghezza sui 4,21 metri (+ 1 cm), la larghezza sui 1,8 metri, l’altezza sui 1,56 metri e il passo sul valore di 2,6 metri.

Con questi presupposti, che confermano un bagagliaio dalla capienza di 361 Litri, la nuova Hyundai Kona N 2021 mette in bella mostra un look completamente rivolto alla sportività: il frontale presenta una griglia di nuova concezione con tanto di logo, che è stato spostato dal cofano con lo scopo di rendere il muso più basso e cattivo anche grazie a un inedito paraurti con prese d’aria più grandi e a uno splitter dal profilo rosso che percorre tutto il perimetro della vettura, passando per le minigonne fino al diffusore posteriore. Qui non manca l’imponente impianto di scarico a doppio terminale, così come lo spoiler diviso a metà a cui si aggiungono i cerchi in lega specifici da 19” e l’esclusiva tinta Sonic Blue, che enfatizza l’aggressività delle forme dell’intero pacchetto.

Il lavoro degli ingegneri Hyundai per la Kona N 2021 prosegue poi nell’abitacolo, dove spicca un ambiente votato al colore nero in cui trovano il loro posto non solo i sedili avvolgenti in tessuto o in pelle, anche scamosciata con cuciture Performance Blue e logo “N” sullo schienale, ma anche il volante sportivo con i pulsanti “N” per la guida sportiva e il bottone rosso NSG per le mappature del motore, la pedaliera in alluminio e i due schermi da 10,25” che gestiscono rispettivamente il Digital Cockpit (con head-up display) e il sistema infotainment, quest’ultimo provvisto di compatibilità wireless con le tecnologie Android Auto e Apple CarPlay.

Il piatto forte della nuova Hyundai Kona N 2021, però, è il potentissimo 2.0 Litri GDI turbo-benzina installato sotto al cofano, lo stesso già visto sulla i30 N: in questa versione sviluppa la bellezza di 280 cavalli e 392 Nm di coppia massima, sufficienti per raggiungere la velocità massima di 240 km/h e per fermare il cronometro dello 0-100 sul tempo di 5,5” (utilizzando il Launch Control). Tale compito è supportato dall’N Grin Control con cinque modalità di guida (Eco, Normal, Sport, N e Custom) e da tre sistemi specifici che rispondono al nome, nell’ordine, di N Power Shift, N Grin Shift e N Track Sense Shift. Il primo garantisce un boost di potenza per un tempo massimo di 20” (con ricarica di 40”), mentre il secondo aiuta il cambio (esclusivamente automatico DCT a doppia frizione e otto rapporti) a gestire la potenza del propulsore evitando gli slittamenti e la perdita di coppia quando si preme l’acceleratore a tavoletta.

L’ultima tecnologia, invece, è pensata per l’utilizzo in circuito ed è in grado di regolare automaticamente la risposta della trasmissione impostando la marcia corretta a seconda dello stile di guida del pilota, che potrà disporre anche del già citato Launch Control, del differenziale a slittamento limitato a controllo elettronico e del servosterzo elettrico a tre mappature – Normal, Sport e Sport+. Prezzo e disponibilità di questo prodigio della tecnica? Per il momento tutti i dettagli sono avvolti nel mistero: sappiamo solo che anche la Kona N godrà della garanzia di 5 anni e chilometri illimitati, ma ci aspettiamo che le restanti informazioni saranno svelate a breve.