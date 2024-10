Hyundai i20 N 2025: caratteristiche, design, abitacolo, motore e prezzo

Hyundai ha deciso di aggiornare la sua Hyundai i20 N con il lancio sul mercato del Model Year 2025. Anche se non è più disponibile in Europa, la hot hatch compatta continua ad essere venduta altrove.

Il nuovo aggiornamento porta con sé diverse novità molto interessanti in un segmento che continua a perdere concorrenti. Dalle immagini fornite da Hyundai possiamo vedere che il MY 2025 vanta dei nuovi cerchi in lega da 18” con finitura argentata, che nascondono delle pinze freno Dynamic Tomato Red.

Anche il body kit ha subito delle piccole revisioni, tra cui un nuovo motivo a maglie per la griglia frontale. La casa automobilistica sudcoreana afferma di aver ridisegnato anche il paraurti anteriore. Infatti, possiamo vedere il badge Hyundai nero e quello N con finitura opaca.

Motore e abitacolo

Passando all’abitacolo, la Hyundai i20 N 2025 propone illuminazione ambientale a LED e un nuovo badge Hyundai presente sul pomello del cambio e sul volante. L’azienda ha integrato i servizi Bluelink e gli aggiornamenti via OTA per il sistema di infotainment.

Sotto il cofano rimane invariato il quattro cilindri turbo da 1.6 litri, capace di sviluppare 204 CV di potenza e 275 Nm di coppia massima. Accanto troviamo la trazione anteriore e un cambio manuale a 6 marce con differenziale autobloccante meccanico.

Rispetto al modello standard, la versione N dispone di sospensioni, impianto frenante e sterzo specifici, oltre a un impianto di scarico più sportivo e ruggente. La nuova Hyundai i20 N arriverà nelle concessionarie australiane a partire dal prossimo mese ad un prezzo di 35.500 dollari australiani (22.027,82 euro).