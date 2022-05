Hyundai i20 N Line, test drive e caratteristiche tecniche

Millenovecento venti km con la Hyundai i20 N Line a scorrazzare lungo le colline del Chianti, in Toscana, per un piacere di guida assoluto. Sterzo perfetto, 6 marce a selezione manuale, 3 modalità di guida, ECO, COMFORT e SPORT, il motore termico a iniezione diretta di benzina (GDI=gasoline direct injection) impreziosito dal TURBO e, per […]

Millenovecento venti km con la Hyundai i20 N Line a scorrazzare lungo le colline del Chianti, in Toscana, per un piacere di guida assoluto. Sterzo perfetto, 6 marce a selezione manuale, 3 modalità di guida, ECO, COMFORT e SPORT, il motore termico a iniezione diretta di benzina (GDI=gasoline direct injection) impreziosito dal TURBO e, per non farsi mancare proprio nulla, un motore elettrico 48V (tecnologia Mild Hybrid) che ti da una bella spinta in più, quando ne hai maggiormente bisogno. E, una cosa che ti colpisce positivamente appena premi il pulsante d’accensione, un sound pazzesco che esce dai due tubi di scarico abbinati. Un rombo davvero simpatico, sordo e vellutato, che ricorda le marmitte Abarth di diversi decenni fa e che si fa sentire nelle marce basse a pochi giri (favoloso e personalizzante in città), mentre aumentando la velocità si affievolisce togliendo l’eventuale disturbo.

Motori e consumi Hyundai i20 N Line

La Hyundai l’ha davvero azzeccata questa relativamente piccola coreana, dandone un’impronta corsaiola per il puro divertimento fuori porta, ma nello stesso tempo si è rivelata un’auto da città, docile e risparmiosa nel percorrere i tragitti di ogni giorno, casa-lavoro-scuola-palestra-amici, ecc. Con soli tre cilindri, nemmeno mille di cilindrata (998cc) e quasi cento cavalli (99,96), la i20 si rivela come l’auto ideale per migliaia e migliaia di automobilisti che cercano il design accattivante, belle tonalità moderne di colore e soprattutto soste ridottissime al distributore. Come documentato da alcune foto i consumi di benzina (che finalmente da qualche tempo costa meno del gasolio) registrati in percorrenze miste di circa 400 km, sono davvero confortanti. Cinque litri soltanto per percorrere 100 km equivale a 20 km con un litro di benzina, che corrisponde a meno di 10 centesimi di euro per km.

Da notare anche – a proposito di bassi consumi – l’adozione del cambio manuale intelligente iMT (intelligent Manual Transmission) a 6 rapporti, ideale proprio per operare con i propulsori ibridi a 48V. Si tratta di un controllo elettronico per gestire lo scollegamento e il ricollegamento di motore e trasmissione, abbinandolo al sistema ibrido. Quando il guidatore rilascia l’acceleratore viene automaticamente azionata la frizione, mantenendo il rapporto preselezionato. La i20 passa così in modalità “coasting” e quindi veleggia, minimizzando il consumo; in certe condizioni il sistema può anche spegnere il motore, annullando le emissioni. I cerchi provati sono in lega leggera da 17″, con pneumatici invernali davvero prestazionali, i Michelin Alpine6 Total Performance da 215/45 R17 91V.

Hyundai i20 N Line design

Il tutto racchiuso nel modello N Line, che identifica un design specifico dal look sportivo ed elementi di carrozzeria che migliorano le prestazioni. All’interno si fanno ammirare le linee nette, i dettagli in metallo e gli accenti dell’esclusivo colore rosso N Line. Particolare il volante in pelle traforata antiscivolo, il design della leva del cambio progettato appositamente per questo modello, con cuciture a effetto e inserti in rosso, come pure i pedali in metallo dal look sportivo, che consentono maggior controllo durante la guida grazie ai cuscinetti antiscivolo in gomma.

All’esterno la i20 N Line si distingue con un design high-performance e uno stile davvero sportivo, a iniziare dal nuovo paraurti anteriore, l’esclusiva Cascading Grille, fino al paraurti posteriore affusolato. Si può personalizzarla scegliendo tra 9 diversi colori disponibili per la carrozzeria, e il tetto a contrasto come optional. Insomma, un’auto con la quale non puoi certo non farti notare: bella e con una dinamicità sportiva, che però non rinuncia a efficienza e sicurezza.

Infotainment

Naturalmente non mancano le tecnologie più recenti per semplificare la vita e rendere la guida più piacevole. Due grandi schermi, con funzionalità separate, offrono la migliore praticità di utilizzo. Attraverso i servizi Bluelink Connected Car puoi controllare la tua auto dal tuo smartphone o con la tua voce e usufruire di un abbonamento gratuito di 5 anni ai servizi LIVE di Hyundai, per avere informazioni in tempo reale su traffico, meteo, POI e controllo della velocità (avviso autovelox). E’ pure dotata di Apple CarPlay e Android Auto, per connettere il telefono e usufruire di musica, e di una comoda base di ricarica wireless. Abbiamo pure sfruttato il collegamento wireless del telefono, senza nemmeno collegarlo. Una funzionalità davvero intelligente.

Insomma, un’auto tutta da provare, da scoprire chilometro dopo chilometro, per rendersi conto delle sue innumerevoli peculiarità, tutte quelle che pensavamo potesse avere la nostra prossima quattroruote. Tutto qua!