Hyundai Kona Electric: con gli Ecoincentivi in Italia da 25.350 Euro

La versione "full electric" della Kona è finalmente disponibile in Italia: il prezzo parte da 35.850 Euro, ma può scendere di oltre 10mila Euro grazie all'Ecobonus con rottamazione

Dopo l’anticipazione dello scorso novembre, la nuova generazione della Hyundai Kona Electric è arrivata finalmente nei concessionari italiani: rispetto al vecchio modello ora il design è più moderno e presenta un avantreno con griglia chiusa caratterizzato da inediti gruppi ottici con luci diurne a LED e da prese d’aria migliorate a tutto vantaggio dell’aerodinamica. Riprogettato anche il posteriore, dove spiccano (di nuovo) i fari a tecnologia LED e i passaruota più pronunciati, sotto ai quali sono posizionati i cerchi in lega leggera da 18 pollici.

Rivisto anche l’abitacolo, nel quale l’attenzione degli ingegneri Hyundai si è focalizzata sulla nuova strumentazione Digital Cluster e sull’inedito infotainment provvisto di doppio schermo touchscreen da 10,25”: quello centrale permette la gestione del pacco batterie (compresa la ricarica), include il navigatore e supporta i più importanti servizi Hyundai Life Services, tra i quali la compatibilità con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto.

Non mancano ovviamente gli ADAS e in questo senso entra in gioco il pacchetto Hyundai SmartSense, che comprende la frenata automatica di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, il mantenimento della corsia, il Cruise Control Adattivo, il Blind Spot Collision Warning, il Rear Cross Traffic Collision Warning, il Blind Spot Collision Avoidance, il Rear Cross Traffic Collision Avoidance e il rilevamento della stanchezza del guidatore.

Abbiamo parlato di batterie e per la nuova Kona Electric il listino parla di due versioni distinte proprio nella capacità massima degli accumulatori: la base di partenza è quella da 39 kWh, sufficienti per un’autonomia di 305 km (ciclo WLTP) nei quali la powertrain da 136 cavalli dà il proprio contributo nel processo di ricarica attraverso il sistema di frenata rigenerativa impostabile su più livelli. Il top di gamma, invece, è la versione con Battery Pack da 64 kWh e motore da 204 CV, in grado di spingere la percorrenza massima fino ai 484 km. La rigenerazione dell’energia, infine, può avvenire attraverso il caricatore da 7,2-10,5 kW oppure tramite la connessione alle colonnine “fast-charge” da 50 o 100 kW, con tempi che nel primo caso oscillano tra le 9 e le 4 ore e nel secondo caso dalle 2 ore e 15 minuti a poco meno di un’ora.

Per quanto riguarda il listino prezzi, la Hyundai Kona Electric può essere ordinata in tre allestimenti specifici (XTech City, XLine e XClass) con prezzi a partire da 35.850 Euro. Attraverso gli Ecoincentivi e la formula rottamazione, tuttavia, si possono risparmiare oltre 10mila Euro, per cui la base di partenza apre da 25.350 Euro per l’equipaggiamento entry-level e batteria da 39 kWh. Per tutti i dettagli, come al solito, vi rimandiamo allo schemino riassuntivo qua sotto:

HYUNDAI KONA ELECTRIC MY 2021

Battery Pack da 39 kWh

XTech City – 35.850 Euro

XLine – 40.400 Euro

Battery Pack da 64 kWh