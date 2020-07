Hyundai, Maxi Rottamazione con bonus per il mese di luglio

Con lo scopo di "svecchiare" il parco vetture circolante in Italia, Hyundai lancia oggi una Maxi Rottamazione per incentivare l'acquisto di auto nuove

Un bonus di 1.500 Euro e due voucher che premieranno i già clienti oppure i “nuovi arrivati” in casa Hyundai: questi i contenuti della campagna di Maxi Rottamazione promossa dalla Casa coreana per il mese di luglio, creata per incentivare l’acquisto di auto nuove in un periodo difficile come quello attuale, in cui la crisi economica causata dall’emergenza Coronavirus si sta facendo sentire senza esclusione di colpi.

Introdotta a partire dal 1° luglio in vista di un auspicato svecchiamento del parco vetture circolante in Italia dal primo di agosto, la Maxi Rottamazione di Hyundai sarà valida su tutti i modelli del brand, dalla gamma i-Range comprendente le nuove i10, i20 e i30 a quelle della Ioniq a zero emissioni, fino alla gamma SUV composta da Kona, Tucson e Santa Fe (disponibili sia nelle versioni endotermiche che in quelle elettriche).

Come funziona? Tutti i clienti che sceglieranno di rottamare una vettura vecchia di 10 anni riceveranno un bonus iniziale di 1.500 Euro, affiancato da due ulteriori “incentivi” che premieranno sia i già clienti Hyundai (attraverso il Voucher Loyalty) che chi comprerà un’auto del marchio coreano per la prima volta in assoluto (grazie al Voucher New Buyer), per un vantaggio che si assesta su una decurtazione fino a 9.500 Euro rispetto al prezzo di listino del veicolo prescelto.

Entriamo nei dettagli della promozione: grazie al Voucher Loyalty, tutti i clienti già in possesso di una Hyundai potranno usufruire di uno sconto aggiuntivo, variabile in base al modello da acquistare. Per i10, i20 e ix20 il bonus si assesterà sui 500 Euro, mentre per i30, Kona, Tucson, Santa Fe e Ioniq Hybrid raggiungerà quota 1.000 Euro; le più convenienti, invece, saranno Kona Electric e Ioniq Plug-in ed Electric, che permetteranno un risparmio di ben 1.500 Euro. Il Voucher New Buyer, invece, conterà un bonus fisso pari a 500 Euro, valido su tutti i modelli del marchio.

Per scaricare questi buoni basterà collegarsi alla pagina promozioni del sito Hyundai, selezionare la tipologia di Voucher e inserire i propri dati; il bonus, a questo punto, arriverà direttamente sulla mail indicata in fase di registrazione e dovrà essere presentato nella concessionaria indicata entro il 31 luglio 2020. Tanti altri vantaggi, inoltre, saranno riservati a chi aderirà alla formula di finanziamento Hyundai i-Plus Gold, mentre grazie al servizio Hyundai Click to Buy Pronta Consegna si potrà organizzare la consegna della propria auto semplicemente con un click. Facile no?