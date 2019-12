Hyundai Nexo da record: 778 km con un pieno di idrogeno

L'auto guidata da Bertrand Piccard ha percorso i 778 km che separano la stazione di rifornimento FaHyence a Sarreguemines (in Francia) ed è arrivata il giorno successivo al Musée de l’Air et de l’Espace di Le Bourget mantenendo una riserva di 49 km

Quanta strada può percorrere un’automobile a idrogeno? La risposta è tanta, anzi tantissima. Soprattutto se sei una Hyundai Nexo. Questo modello, infatti, ha fatto registrare il nuovo record di percorrenza: 778 km con un solo pieno.

Hyundai Nexo, una vettura a idrogeno da record

Hyundai Nexo ha stabilito il record mondiale di percorrenza per un’auto a idrogeno. L’auto, con al voltante il presidente della Solar Impulse Foundation, Bertrand Piccard, ha percorso 778 km con un solo pieno mantenendo un’autonomia residua mostrata dal display di altri 49 km, con la possibilità, quindi, di abbattere il muro degli 800 km. La crossover, dotata di un motore elettrico alimentato da celle a combustibile, è partita dalla stazione di rifornimento FaHyence a Sarreguemines (in Francia) ed è arrivata il giorno successivo al Musée de l’Air et de l’Espace di Le Bourget.

Insieme a Piccard erano. bordo del veicolo Bruno Le Maire, Ministro dell’Economia e delle Finanze francese; Elisabeth Borne, ministro della Transizione Ecologica e della Solidarietà sempre del governo di Parigi e il Principe Alberto II di Monaco. “Con questa avventura abbiamo dato prova del fatto che non abbiamo più bisogno di prototipi sperimentali per infrangere i record. Oggi tutti lo possono fare con veicoli di produzione a emissioni zero: sta iniziando una nuova era per quanto riguarda le prestazioni, a beneficio dell’ambiente“, ha dichiarato Piccard.