l’eterno ritorno della mitica Lancia Delta Integrale

La Lancia Delta è stato uno dei modelli di maggiore successo negli anni ottanta. Dopo i modelli meno fortunati usciti negli anni Novanta e nel 2007, una serie di rendering tornano a far battere i cuori degli appassionati

Si scrive Lancia Delta, ma si legge mito. Il modello in questione, infatti, è uno dei modelli che più ha segnato, in positivo, l’automobilismo italiano anche grazie alla sua partecipazione rally nella sua versione Integrale. Oggi, alcuni rendering che circolano online, stanno facendo sognare gli appassionati e anche i nostalgici.

Lancia Delta: tracce del ritorno di un modello che ha fatto storia?

La Lancia Delta nata in piena anni Ottanta rappresentò l’auto dei sogni per molti automobilisti dell’epoca, anche grazie ai successi raccolti nel mondo del rally. Le edizioni successive, uscite negli anni Novanta e ne 2007 non ebbero lo stesso successo, ma ora un nuovo progetto, per ora apparso solo in forma di rendering, torna a far vibrare i cuori degli appassionati. In rete circolano due reintepretazioni della Lancia Delta Rendering, una in versione stradale e una in versione integrale. Per quanto riguarda la prima, si può apprezzare come i tratti siano molto vicini a quelli della Delta originale, come i tratti marcati, ma anche i fari hanno “monoblocco” ma con una trama 3D e con le luci diurne a LED nonché luci di direzione e la linea squadrata dei finestrini. La versione Integrale ha design più grintoso: il paraurti è più basso e la griglia inferiore che si va ad aggiungere a quella superiore.

I fari sono qui sdoppiati all’interno e richiamano il disegno dei fari delle ultime versioni della prima Delta. Oltre a questi esemplari, in rete sono disponibili i disegni della Lancia Delta HF firmata da Andrea Bonamore che punta su un design più moderno, con fari rettangolari ma dalla forma più allungata. L’anteriore si caratterizza poi per una calandra abbastanza spessa e dalla griglia divisa in due dal logo Lancia. Tra le caratteristiche estetiche anche gli elementi neri (specchietti, tettuccio e spoiler) a contrasto con la carrozzeria. Infine, un ultimo progetto chiamato Evoluzione GT, richiama in maniera molto marcata la versione anni Ottanta, con modifiche ai fari posteriori e a qualche altro dettaglio.