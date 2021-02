Il 2021 automobilistico visto da Ferri Auto

Cristoforo Riccardi, Automotive Marketing e CRM Specialist del Gruppo Ferri formata da sei sedi distributive in Friuli Venezia Giulia e Veneto nelle quali rappresenta come concessionaria ufficiale i marchi Alfa Romeo, Lancia, Fiat, Abarth, Kia, Hyundai, Subaru, Volvo, Renault, Dacia, Citroën e Maserati

Continua il nostro viaggio fra i Top Dealers Italia per comprendere come sarà il 2021 per il mercato automobilistico a partire dalla sua distribuzione ed assistenza che sta vivendo un profondo rinnovamento accelerato dal Covid-19. Oggi diamo spazio ad una delle realtà più importanti del Nord Est che si caratterizza per avere saggiamente una grande attenzione verso i servizi, tanto da costituire la stessa Ferri Rent.

Infomotori – Il mercato auto ha chiuso il 2020 con un pesante -27,9%! Come avete fatto ad ottenere un risultato migliore della media?

Cristoforo Riccardi – “Abbiamo mantenuto la presenza online sui nostri canali anche durante la fase del primo lockdown garantendo agli utenti il servizio di gestione delle richieste di informazioni. Strumenti digitali come la video chiamata ci hanno permesso quindi di dare un servizio per non perdere opportunità, pianificando le attività “fisiche” al rientro in sede. Riteniamo sia fondamentale la continuità nella comunicazione digitale, la vetrina certamente più importante nell’era del web”.

IM – Per il 2021 quale sarà la vostra parola d’ordine e missione per rafforzare il vostro vantaggio competitivo?

CR – “Focalizzare ancora di più la nostra attenzione sulle nuove esigenze della clientela in termini di mobilità sostenibile senza dimenticare la cura e la soddisfazione dei bisogni espressi o latenti, possibilmente anticipandoli.”

IM – Come fidelizzate i vostri clienti e che risultati state raggiungendo: avete una sorta di fidelity club?

CR – “Cerchiamo di garantire un trattamento “fidelity” ai nostri clienti affezionati, è molto importante puntare sulla fidelizzazione e riteniamo sia un aspetto imprescindibile per il successo futuro dell’azienda.”

IM – Il noleggio è sempre più’ importante al pari dei servizi aggiuntivi (assicurazioni in primis) cosa offrite più’ dei vostri competitor?

CR – “Disponiamo di una organizzazione altamente specializzata all’interno del nostro Gruppo da diversi anni; questo ci consente di offrire alla clientela tutti i Brand ed i servizi anche se non direttamente rappresentati”

IM – L’usato è stato già ottimizzato o ci sono ancora margini di miglioramento, magari sfruttando meglio il digitale ed i social?

CR – “Riteniamo ci sia ancora spazio di miglioramento, soprattutto sfruttando al meglio le campagne pubblicitarie Google, mezzo che permette di creare proposte mirate su zone di interesse ed attraverso i canali social, tramite i quali possono essere proposte promozioni a target specifici”

IM – Il 2021 parte con gli incentivi e come immaginate che possa terminare per voi e per il mercato in generale questo anno davvero speciale?

CR – “Pur con gli incentivi sarà un anno caratterizzato da grande incertezza e da profondi cambiamenti nelle abitudini delle persone. Noi da sempre cerchiamo di innovare e non seguire le tendenze del mercato: una prospettiva totalmente innovativa ci fornirà ancora maggior stimoli e con essi nuove opportunità”.

IM – Che suggerimento dareste ad una persona che vorrebbe cambiare auto, ma a timore di fare passi falsi in questo periodo e perchè farebbe bene a venire proprio da voi?! CR – “La mobilità sta cambiando e questo presuppone che una azienda commerciale non sia unicamente orientata alla distribuzione ma e soprattutto sia in grado di offrire una consulenza qualificata. Il nostro Gruppo dispone di Consulenti alle Vendite professionali ed un’ampia gamma di prodotti che possono essere la risposta alle nuove esigenze della clientela”.

Grazie mille ed ovviamente anche per 2021 siete stati confermati fra i Top Dealers Italia per l’impegno e la passione mostrata in questo impegnativo periodo che offre ai migliori opportunità molto interessanti!

Confidiamo inoltre di poter ospitare anche gli annunci di Scarabel nella nostra sezione Usato che ospita (gratuitamente…) solo le occasioni dei migliori Concessionari che hanno tutti il Codice Eurotax per offrire uniformità ed un “Prezzo Trasparente Internet” che i nostri lettori mostrano di apprezzare sempre più in mezzo ad una giungla di offerte non sempre cristalline: https://www. infomotori.com/pubblicazione- dellusato-eurotax-su- infomotori-com/