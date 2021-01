Il 2021 automobilistico visto da Scarabel

Dopo un 2020 da dimenticare per il comparto automobilistico a causa del COVID-19, il 2021 è ricco di attese per i Concessionari. Abbiamo intervistato Roberto Scarabel dell'omonima nota Concessionaria veneta Volkswagen, Audi, Seat, Cupra e Ducati nonchè Vice Presidente vicario del consorzio AsconAuto (Associazione Nazionale Consorzi Concessionari Autoveicoli) per avere le sue impressioni e visione complessiva per il prossimo futuro

Infomotori – “I l mercato auto ha chiuso il 2020 con un pesante -27,9%! Come avete fatto ad ottenere un risultato migliore della media? “

Roberto Scarabel – “Fino a settembre 2020 la situazione è stata gestita bene grazie allo stock accumulato immaginando carenze che poi si sono puntualmente verificate nelle fabbriche a causa dell’aggravarsi della Pandemia e del conseguente lockdown con stabilimenti chiusi al pari di quelli della componentistica. La buona acquisizione dei veicoli, la corretta scorta di veicoli usati e nuovi ci ha permesso di chiudere meglio della media pur avendo ad inizio maggio una pesante situazione con una flessione del 41,6% che siamo riusciti a dimezzare a fine anno. Un prezioso aiuto ci è arrivato dal Service che ha lavorato sempre a pieno regime”.

Altra strategia vincente è stata quella di raddoppiare tutti i team isolandoli in modo tale che se ci fossero stati dei casi di positività si sarebbe potuto proseguire con le altre squadre. Per nostra fortuna questa soluzione è servita una sola volta ma abbiamo conservato questa impostazione anche per il 2021″.

IM – Per il 2021 quale sarà la vostra parola d’ordine e missione per rafforzare il vostro vantaggio competitivo?

RS – “Velocità e responsabilità sono le nostre parole chiavi per il 2021 ed il prossimo futuro dove sarà necessario semplificare ulteriormente gli acquisti oltre ad offrire ai nostri clienti una sensazione di tranquillità e serenità permessa dalla stessa ristrutturazione che ha interessato gli stessi saloni di Volkswagen Padova, proseguendo l’opera iniziata negli anni scorsi ricordando che nel 2020 abbiamo inaugurato anche il nuovo spazio per Cupra davvero bello e piacevole da visitare e vivere per i nostri collaboratori. Da Scarabel ci sente sempre più a proprio agio e se si preferisce acquistare la propria vettura dal proprio divano e certamente possibile ricevendo a domicilio la vettura scelta!”

IM – Come fidelizzate i vostri clienti e che risultati state raggiungendo: avete una sorta di fidelity club?

RS – “Non abbiamo una Fidelity Card intesa come tessera di plastica quanto proposte fortemente fidelizzanti come pacchetti service con tagliandi programmati, strumenti finanziari a misura delle proprie esigenze assicurando la massima tranquillità e serenità potendo scegliere dopo tre anni se mantenere la vettura o cambiarla con un’altra attraverso una rata sempre più competitiva che include tutto. Lo stesso valore residuo non è più una sorpresa poichè è già garantito all’atto della stipula del contratto e con l’arrivo delle auto elettriche la convenienza è aumentata senza dimenticare le offerte Volkswagen Das Weltauto e Audi Prima scelta plus che trovano sempre più apprezzamento dagli stessi privati.

IM – Il noleggio è sempre più importante al pari dei servizi aggiuntivi (assicurazioni in primis) cosa offrite più dei vostri competitor?

RS – “Per il noleggio ed i service che sono sempre più apprezzati ci affidiamo al nostro provider interno poichè il Gruppo Volkswagen offre pacchetti davvero competitivi che si differenziano da altri per assicurare i tagliandi solo presso la rete ufficiale con ricambi originali che significa una maggiore cura e tranquillità per i Cliente che sa che il cofano della sua vettura è aperto solo da meccanici e tecnici che lavorano solo sul suo marchio e svolgono costanti corsi di formazione ed aggiornamento… Per le flotte i nostri servizi sono sempre più apprezzati grazie anche alla professionalità del nostro Team ed anche i noleggi per i privati sono in crescita proprio per la validità e competitività delle nostre offerte”.

IM – L’usato è stato già ottimizzato o ci sono ancora margini di miglioramento, magari sfruttando meglio il digitale ed i social?

RS – ” Sull’usato si può migliorare ed è indubbiamente un multiplo rispetto al nuovo. Il nostro impegno è nel rafforzare specialmente l’area compresa fra i 3 e 5 anni dove le auto sono rare e la richiesta è in costante aumento. La stessa presentazione delle vetture è importante e Scarabel sta installando una gabbia di luce per realizzare foto ancora più professionali e consentano ai nostri clienti di guardare una vettura dal loro PC o Smartphone come se avessero la vettura accanto a loro.”

IM – Il 2021 parte con gli incentivi e come immaginate che possa terminare per voi e per il mercato in generale questo anno davvero speciale?

RS – “Il 2021 dovrebbe attestarsi attorno al milione e seicentomila immatricolazioni e certamente gli incentivi sono un ottimo strumento che Federauto, Anfia e Unrae hanno fortemente voluto e che ora vanno sfruttati e documentati per dimostrare al Governo e Parlamento che hanno fatto bene e che visti i risultati dovranno rilanciarlo consentendo di abbattere le emissioni, rottamare vetture inquinanti ed insicure, portare liquidità alle stesse casse statali visto che il contributo offerto è inferiore all’IVA incasata oltre a rilanciare un comparto strategico come quello Automotive che può essere un volano per la stessa occupazione. Per noi si può aggiungere la fortuna di essere localizzati nel cuore del Nord Est che sarà la prima area a ripartire dopo questa pesante crisi causata dal Covid-19.

IM – Che suggerimento dareste ad una persona che vorrebbe cambiare auto, ma a timore di fare passi falsi in questo periodo e perchè farebbe bene a venire proprio da voi?!

RS – “Scarabel è presente sul mercato dal 1973 ed è una bella garanzia per una persona che vuole acquistare una vettura dei brand che rappresentiamo. Il mio consiglio è di scegliere sempre la rete ufficiale e di stare attenti ai furbastri che, specie in questi periodi di tensione economica, fanno promesse che purtroppo non vengono poi mantenute”.