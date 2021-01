Il 2021 per i Concessionari Auto secondo Marco Guidi di Guidicar

Abbiamo chiesto a Marco Guidi, AD di Guidicar, il suo punto di vista su come sarà il 2021 per la distribuzione automobilistica italiana e quale strategia adotterà il suo Gruppo per consolidare una storia di successi lunga oltre 50 anni in una fase particolarmente delicata ma anche ricca di opportunità!

INFOMOTORI – Il mercato auto ha chiuso il 2020 con un pesante -27,9%! Come avete fatto ad ottenere un risultato migliore della media?

MARCO GUIDI – “Siamo riusciti a performare della media nazionale come Gruppo grazie specialmente ad alcuni brand che hanno retto meglio la pandemia. Internet ci ha dato sicuramente una mano con un’ottima sinergia con le Case ed un nostro Team che ha confermato il suo valore in questa impegnativa fase storica”

IM – Per il 2021 quale sarà la vostra parola d’ordine e missione per rafforzare il vostro vantaggio competitivo?

MG – ” La nostra strategia si base su due pilastri: il primo di sfruttare al meglio i Lead che ci inviano le nostre marche ed il secondo di essere molto bravi sul nostro territorio, presidiando al meglio offrendo servizi sempre più a misura delle esigenze dei nostri clienti”

IM – Come fidelizzate i vostri clienti e che risultati state raggiungendo: avete una sorta di fidelity club?

MG – “Non credo nelle tessere fedeltà nel mondo dell’automobile a differenza della GDO poichè i nostri rapporti con i clienti sono prevalentemente annuali in occasione dei tagliandi. Sicuramente cerchiamo di restare il più possibile in contatto coi nostri clienti che sono i nostri migliori ambasciatori!”

IM – Il noleggio è sempre più’ importante al pari dei servizi aggiuntivi (assicurazioni in primis) cosa offrite più dei vostri competitor?

MG – “Sul lungo termine sfruttiamo le ottime proposte che ci offrono le stesse marche, affiancandole in alcuni casi ad operatori del settore come Arval e simili. Il ruolo della Concessionaria resta sempre centrale per assicurare la migliore assistenza e queste formule rafforzano la stessa fidelizzazione dei clienti.”

IM – L’usato è stato già ottimizzato o ci sono ancora margini di miglioramento, magari sfruttando meglio il digitale ed i social?

MG – ” Sull’usato c’è molto da fare. Rappresenta il futuro dei concessionari ma paradossalmente non abbiamo in mano il mercato che è invece controllato da altri. Ritengo necessario che i Dealer trovino un accordo per fare squadra e la stessa Federauto sta lavorando in questo senso.”

IM – Il 2021 parte con gli incentivi e come immaginate che possa terminare per voi e per il mercato in generale questo anno davvero speciale?

MG – “Ben vengano gli incentivi che la filiera automotive ha chiesto con forza al Governo e possono dare una preziosa mano in questa particolare fase del mercato in cui bisogna ridare serenità e tranquillità ai nostri clienti che possono affrontare investimenti importanti come l’acquisto di una vettura solo quando si sentono tranquilli e percepiscono un futuro migliore che gli consenta di agire con serenità.”

IM – Che suggerimento dareste ad una persona che vorrebbe cambiare auto, ma a timore di fare passi falsi in questo periodo e perchè farebbe bene a venire proprio da voi?!

MG – “Per superare i timori e le incertezze del momento offriamo due importanti garanzie ai nostri clienti: il rimborso totale in caso di morte per Covid19 o per perdita di lavoro o cali di fatturato in modo tale che si sente protetto in caso di imprevisti molto temuti in questa fase. Recarsi da noi significa poter contare su oltre 50 anni di esperienza e di continua crescita ed attenzione verso il cliente. Per chi lo desidera, siamo in grado di consegnare la vettura acquistata da noi direttamente a casa del cliente facendo tutte le operazioni on line”.

Grazie mille ed ovviamente anche per 2021 siete stati confermati fra i Top Dealers Italia https://www.infomotori. com/concessionari/ topdealersitalia/ per l’impegno e la passione mostrata in questo impegnativo periodo che offre ai migliori opportunità molto interessanti!