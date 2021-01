Il 2021 Visto da Giorgio Paglini, Amministratore dell’omonima Concessionaria Renault Dacia

INFOMOTORI: Il mercato auto ha chiuso il 2020 con un pesante -27,9%! Come avete fatto ad ottenere un risultato migliore della media?

GIORGIO PAGLINI: “Il nostro risultato è stato inferiore al dato nazionale in quanto la provincia dove operiamo (Varese) nella seconda fase della Pandemia è stata fra le più colpite dal Covid. Malgrado questo ci siamo difesi bene, mettendo in pratica al meglio le politiche commerciali della casa che rappresentiamo e coinvolgendo al massimo i nostri venditori e Rivenditori Autorizzati ottenendo quindi un risultato soddisfacente sia come numeri di immatricolazioni ma soprattutto di redditività.”

IM: Per il 2021 quale sarà la vostra parola d’ordine e missione per rafforzare il vostro vantaggio competitivo?

IM: Come fidelizzate i vostri clienti e che risultati state raggiungendo: avete una sorta di fidelity club?

GP: ” Abbiamo un database di circa 30.000 nominativi nostri ed uno staff di 4 persone che lavorano su questi nominativi. Inoltre arrivano dalla nostra Casa concedente Lead che trattiamo con celerità e risultati interessanti. Non abbiamo per ora una sorta di Fidelity Card”.

IM: Il noleggio è sempre più importante al pari dei servizi aggiuntivi (assicurazioni in primis) cosa offrite più dei vostri competitor?

GP: ” Non operiamo sul noleggio per ora, ma siamo molto performanti sui servizi proposti dalla Casa che rappresentiamo.”

IM : L’usato è stato già ottimizzato o ci sono ancora margini di miglioramento, magari sfruttando meglio il digitale ed i social?

GP: ” Stiamo lavorando bene, ma vedo spazi di miglioramento sulle vendite dell’usato on line. Abbiamo appena realizzato un grosso investimento per un SET FOTOGRAFICO che migliora sensibilmente il prodotto da pubblicare sui vari siti e sulla nostra pagina web. Sicuramente ci sarà di aiuto per migliorare le vendite”.

IM: Il 2021 parte con gli incentivi e come immaginate che possa terminare per voi e per il mercato in generale questo anno davvero speciale?

GP: “Per i marchi che rappresentiamo Renault e Dacia dove la gamma Green è notevole vediamo spazi di miglioramento. Speriamo inoltre che dalla primavera in avanti ci sia un’inversione positiva di domanda e quindi potremo con l’aiuto degli incentivi e con la commercializzazione di nuovi modelli ottenere un risultato numerico ed economico in questo 2021 migliore dell’anno passato”.