Il barbecue per gli appassionati di auto? Quello a forma di V8 della Hot Rod Grills!

L'azienda olandese Hot Rod Grills ha creato uno specialissimo barbecue a forma di blocco motore di un otto cilindri a V: il suo prezzo è di 799 Euro

Il mondo auto non è fatto solo di vendite e di corse tra vetture ad alte prestazioni: è anche un modo per gli appassionati di trovarsi tutti assieme e condividere la propria passione, magari davanti a un barbecue per arrostire qualche salsiccia in compagnia. E se quel barbecue fosse creato “a tema”… sotto forma di blocco motore?

Un esempio ve lo avevamo già proposto qualche tempo fa quando il propulsore V10 della mitica Dodge Viper è stato trasformato in oggetto di arredamento da salotto: oggi, invece, vi mostriamo un esemplare funzionante creato dall’azienda olandese Hot Rod Grills, che ha preso spunto da un’unità V8 prossimamente messa all’asta del miglior offerente (qui l’annuncio sul sito di Mecum Auctions).

Alcuni dettagli su questa piccola “opera d’arte”? Questo otto cilindri a V in versione “barbecue” conferma la testata e il basamento in lega leggera ma presenta un impianto di scarico profondamente rivisto nella sua funzionalità, visto che i terminali sono ora collegati direttamente alla griglia di cottura con lo scopo di espellere tutto il fumo che si produce quando si mette la carne ad arrostire.

L’accensione del fuoco è controllata elettronicamente e la presenza del carrello su ruote gli permette di essere spostato praticamente ovunque. Con un prezzo al pubblico di 799 Euro (perchè acquistabile anche dal fornitore ufficiale) questo V8 è molto probabilmente l’oggetto dei desideri che stavate aspettando da tempo: che ne dite di un pensierino per Natale?