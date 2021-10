Da supercar ad oggetto di arredamento: il V10 della Viper diventa un braciere!

L'azienda statunitense Alaris Invent ha trasformato il blocco motore della mitica Dodge Viper in un braciere da salotto... con tanto di fiamme in grado di uscire dai cilindri

A volte il mondo delle auto può diventare davvero, davvero particolare: è il caso del progetto portato a termine dall’azienda americana Alaris Invent di John Cobb, specializzata nella realizzazione di speciali oggetti da arredamento che prendono spunto dall’universo a quattro ruote tra cui, appunto, il braciere che potete ammirare nelle foto presenti in gallery. Perchè è così unico? Perchè è il V10 installato sulla mitica Dodge Viper, opportunamente modificato per essere utilizzato direttamente in salotto.

Il progetto di Cobb ha richiesto cinque mesi di sviluppo e ha previsto che in ogni cilindro fosse posizionato un bruciatore dedicato, attraverso il quale alimentare il gas propano con cui, poi, far fuoriuscire delle vere e proprie fiamme come fosse un barbecue. Per aumentare o diminuire la loro intensità è presente un pedale del gas che gestisce tutti e dieci i cilindri, su una struttura edificata con i pistoni e le bielle originali del propulsore installato nella supercar a stelle e strisce.

Il prezzo di questa piccola opera d’arte? C’è da sottolineare che il primo esemplare è stato già venduto a un appassionato di Viper, per cui l’azienda con base a Houston ha preso in considerazione di continuare la produzione al costo di 11.500 dollari per pezzo, che comprende anche due sedili in stile racing con portabicchieri integrati. Un suppellettile da salotto davvero niente male, vero?