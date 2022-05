Il “garage” dell’ultimo Mission: Impossible è stellare: c’è anche una Fiat 500 gialla!

Si chiamerà Mission: Impossible - Dead Reckoning, sarà diviso in due parte e arriverà sul grande schermo nel 2023 (prima parte) e nel 2024 (seconda parte)

Anche se non sarà il film “spaziale” che i fans avevano immaginato nel 2020, l’ultimo episodio della saga di Mission: Impossible chiuderà sicuramente in bellezza una serie tra le più appassionanti che il cinema abbia mai conosciuto. Merito del carisma del grande Tom Cruise, in questi giorni al cinema con il sequel del mitico Top Gun, che quindi sarà di nuovo il protagonista della prima parte del cosiddetto “Mission: Impossibile – Dead Reckoning“, in uscita con buona probabilità durante il prossimo anno.

Come accaduto nelle precedenti puntate, non sarà solo il cast ad essere di prima qualità in questo film… ma anche il “garage” di auto che verranno coinvolte davanti alla telecamere: attualmente le vetture confermate fanno parte di marchi molto ben conosciuti, tra i quali BMW, Volkswagen e Ford, anche se non mancano alcune piacevoli eccezioni tra cui una Ferrari F12tdf del 2015 e una simpaticissima Fiat 500 gialla degli anni ’50. Nell’attesa di apprezzarlo sul grande schermo, ecco qua sotto il primo trailer ufficiale: buona visione!