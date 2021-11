Il Gruppo Autotorino lancia la “Black Choice”, sia per chi compra che per chi vende

In occasione del Black Friday, il più importante dealer automotive nel Nord Italia propone una serie di vantaggi che includono la valutazione immediata dell'usato (anche senza permuta)

Anche quest’anno è arrivato l’attesissimo momento dello “shopping pazzo” pre-natalizio: il Black Friday è sicuramente una delle iniziative commerciali in cui le aziende possono proporre affari molto interessanti e anche il Gruppo Autotorino ha pronta una sorpresa davvero allettante per i suoi clienti. Il dealer italiano del settore automotive presente in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e in Friuli Venezia Giulia e Veneto con il marchio Autostar lancia per l’occasione la “Black Choice“, con tanti vantaggi sia per chi acquista che per coloro che vogliono vendere la propria auto.

Si tratta di una formula che è già stata attivata la scorsa settimana in vista proprio del Black Friday e che, di fatto, ha riscosso un ottimo successo commerciale, dal momento che ha generato una quantità di contatti da parte di privati interessati alla vendita del proprio mezzo presso le concessionarie quattro volte superiore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Scendendo nei dettagli, l’offerta della “Black Choice” di Autotorino garantisce una valutazione immediata a tutti coloro che vogliono vendere il proprio veicolo anche nel caso, poi, non si decida di sostituirlo con un mezzo nuovo. Questa possibilità prevede alcuni passaggi da effettuare prima online sul sito ufficiale e poi attraverso un contatto telefonico con la concessionaria di riferimento, la quale successivamente fornirà un primo verdetto che, se in linea con le aspettative, potrà trasformarsi in un appuntamento per finalizzare l’operazione presso la filiale del Gruppo più vicina.

Qui la valutazione dovrà essere accertata in maniera più approfondita da parte dei consulenti di Autotorino e, se confermata positivamente, potrà concludere la vendita del veicolo: come omaggio previsto dalla Black Choice, in aggiunta, si potrà ricevere anche un monopattino elettrico. La formula riservata al Black Friday, ovviamente, prevede vantaggi anche per chi vuole acquistare un’auto nuova oppure km zero in pronta consegna, vale a dire una “Black Card” valida per personalizzare le proprie esigenze di mobilità attraverso servizi di tutela aggiuntivi con sconti agevolati.

“Le nostre filiali distribuite in maniera capillare in tutto il Nord Italia rappresentano un riferimento anche per chi vuole vendere la propria auto semplicemente e in tranquillità – ha affermato Plinio Vanini, presidente del Gruppo Autotorino – La scelta di promuovere questa opzione, ribaltando il concetto stesso di Black Friday, è frutto dell’attitudine al cambiamento e alla versatilità dell’offerta del Gruppo, sempre pronto a interpretare i segnali del mercato e a venire incontro alle esigenze dei consumatori. Autotorino risponde, così, sia alla necessità di semplificare ai privati la vendita dell’usato, trovando un interlocutore affidabile e presente sul territorio, sia alla possibilità di offrire agli acquirenti un assortimento di usato corposo e ben segmentato, nelle sedi e on-line”.

Qualche dato su come sta procedendo il Black Friday di Autotorino? Nella prima settimana di promozioni il 46% delle vetture usate trattate per il ritiro da privati è compreso nella fascia di prezzo inferiore ai 15.000 Euro, il 39% in quella tra 15.000 e 30.000 Euro e il 15% nel segmento di valutazione superiore, caratterizzato da vetture premium con quotazione oltre i 50.000 Euro.