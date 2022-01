Il regalo più bello per un pilota? Una McLaren P1 GTR da usare in pista!

La tedesca Mechatronik ha messo in vendita uno dei 35 esemplari di McLaren P1 GTR, omologata per il solo utilizzo in circuito. Il prezzo? Oltre 3 milioni di Euro

Per divertirsi tra i cordoli di una pista esistono tante alternative per tutte le tasche: si possono sfidare i propri amici con i kart a noleggio, si può noleggiare una supercar e seguire un corso di guida sportiva… oppure si può comprare direttamente un esemplare da corsa per andare all’attacco del tempo sul giro. Le vetture disponibili oggi per quest’ultimo caso sono veramente numerose… ma la McLaren P1 GTR che vi proponiamo in questo articolo rappresenta sicuramente il “Santo Graal” per tutti coloro che hanno la benzina al posto del sangue.

Si tratta dell’evoluzione diretta per il solo utilizzo in circuito della P1 stradale, costruita in serie limitata a soli 35 esemplari che rendono l’idea di quanto sia esclusiva tra gli appassionati: uno di questi è ora in vendita presso l’azienda tedesca Mechatronik e per metterselo in garage servono più di 3 milioni di Euro. Ma perchè è così speciale questa vettura?

Specifichiamo che nel 2015-2016 la P1 GTR era acquistabile solamente dai già proprietari di una P1 “normale”, per una cifra vicina ai 2,5 milioni di Euro: con questo budget i tecnici della divisione interna Special Operations della McLaren mettevano a disposizione una powertrain ibrida plug-in capace di raggiungere la vetta dei 1.000 cavalli, provvista di pulsante “push-to-pass” per un boost di potenza temporanea erogata nel giro di pochi secondi.

L’aerodinamica, ovviamente, era ulteriormente ottimizzata rispetto a quella della P1 grazie a numerosi bargeboards ed elementi in fibra di carbonio, tra i quali lo spettacolare alettone posteriore con sistema DRS derivato da quello della Formula 1. In questo modo la downforce sprigionata ad alta velocità raggiungeva la ragguardevole cifra di 658 kg, sufficiente a tenerla incollata all’asfalto praticamente in ogni condizione di guida.

Le altre peculiarità della McLaren P1 GTR erano un peso complessivo ridotto di 50 kg, la carreggiata anteriore allargata di 81 mm, l’assetto ribassato di 50 mm, la presenza di cerchi monodado con pneumatici Pirelli slick e l’impianto di scarico in Inconel, ben in vista al retrotreno con due tubi in posizione centrale sopra il diffusore.

Tornano all’esemplare in questione, Mechatronik lo propone in una bellissima livrea argentata con interni in Alcantara nera e una percorrenza complessiva di soli 1.200 km: praticamente come nuova! Se avete la possibilità di andare a girare sui circuiti più belli del mondo, allora il nostro consiglio è di non lasciarvelo scappare!