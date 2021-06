In Italia è boom di autovelox: nessuno come noi in Europa

Nel nostro paese ci sono 8.073 autovelox contro i 4.014 del Regno Unito e i 3.813 della Germania. Il paese più punitivo è la Norvegia

Sono il primo nemico degli automobilisti, anche di quelli più che disciplinati, perché prima o poi hanno colpito tutti: stiamo parlando degli autovelox che il nostro paese utilizza in misura abbondante. Addirittura l’Italia è lo stato col maggiore numero di dispositivi lungo la rete viaria, più di 8.000.

L’Italia è il paese europeo con più autovelox

Uno studio in materia è staro condotto da Zutobi, un ente di ricerca europeo che ha messo a confronto i dati raccolti da Speeding Europe, SCBD e Auto Europe, ricavandone dei risultati molto interessanti. Il paese con più autovelox in Europa è l’Italia con 8.073 rilevatori di velocità disposti lungo la rete viaria della nazione. Praticamente il doppio di quelli presenti nel Regno Unito (4.014) e molti di più di quelli installati in Germania (3.813). La parte interessante dello studio di Zutobi è l’“indice di severità” che viene ricavato facendo un calcolo che tiene conto di alcuni parametri come i limiti di velocità disposti per legge, gli importi medi delle multe associati, il limite massimo di alcool tollerato oltre che il numero stesso di autovelox.

Il paese più severo è la Norvegia che ottiene un indice di 6.43 per via del valore delle multe per eccesso di velocità (711 euro), i limiti di velocità imposti (il massimo è 110 km/h) e il costo di una singola sanzione per la guida in stato d’ebbrezza (5.783 euro). Cifre importanti che contrastano, però, con i soli 311 autovelox installati. L’Italia occupa invece il secondo gradino del podio con un indice di 4.95, mentre al terzo posto c’è il Regno Unito. Il paese più tollerante in fatto di guida in stato d’ebbrezza è la Francia, che ai colpevoli infligge una multa di soli 135 euro avendo un indice di tolleranza di 0.05% (sono esclusi Repubblica Ceca e Slovenia che non hanno questo fattore).