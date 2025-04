Incentivi auto Lombardia 2025: fino a 3500 euro per rinnovare il tuo veicolo

La Regione Lombardia rilancia la sua sfida ambientale con una nuova campagna di incentivi dedicata al parco veicolare dei cittadini. Un’iniziativa da 23 milioni di euro che mira a rinnovare il parco auto regionale, riducendo le emissioni e migliorando la qualità dell’aria. Il bando, partito il 3 aprile, resterà aperto fino al 31 ottobre 2025, salvo esaurimento anticipato dei fondi.

A differenza degli incentivi statali, ancora in fase di definizione, la Lombardia ha scelto di muoversi autonomamente, offrendo un’opportunità concreta a chi desidera sostituire il proprio veicolo inquinante.

La mossa della regione si basa su una visione pragmatica: non solo auto elettriche, ma sostegno per qualsiasi tecnologia che contribuisca alla riduzione delle emissioni.

Un fondo articolato in tre linee di intervento

Il piano di incentivi lombardo si distingue per la sua struttura ben definita che comprende tre linee di finanziamento, ciascuna destinata a specifiche categorie di veicoli:

La Linea A rappresenta il cuore del progetto, con uno stanziamento di 20,7 milioni di euro destinati all’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni. I contributi variano da 1500 a 3500 euro, a seconda della tipologia di veicolo e delle sue emissioni.

La Linea B destina 2 milioni di euro all’acquisto di motoveicoli e ciclomotori elettrici, oltre alle e-cargo bike, con contributi che possono arrivare fino a 4000 euro. Una componente che sottolinea l’attenzione verso forme alternative di mobilità, particolarmente adatte agli spostamenti urbani.

Infine, la Linea C prevede un fondo di 500.000 euro per incentivare la sola demolizione di veicoli inquinanti, offrendo un contributo di 500 euro a chi decide di rottamare la propria auto senza necessariamente acquistarne una nuova.

Gli importi degli incentivi: quando la tecnologia fa la differenza

L’entità del contributo varia in base alle emissioni del veicolo scelto, premiando le soluzioni più ecologiche:

Auto elettriche o a idrogeno (0 g/km di CO2): 3500 euro

Veicoli con emissioni fino a 60 g/km di CO2 e fino a 85,5 mg/km di NOx (benzina, metano, GPL, ibride Euro 6D): 3000 euro

Veicoli con emissioni fino a 60 g/km di CO2 e fino a 125 mg/km di NOx (diesel Euro 6D): 2000 euro

Veicoli con emissioni tra 61 e 120 g/km di CO2 e fino a 85,5 mg/km di NOx (benzina, metano, GPL, ibride Euro 6D): 2500 euro

Veicoli con emissioni tra 61 e 120 g/km di CO2 e fino a 126 mg/km di NOx (diesel Euro 6D): 1500 euro

Un elemento fondamentale da considerare è l’obbligatorietà della rottamazione. Per accedere agli incentivi è necessario demolire un veicolo inquinante: benzina, metano o GPL fino a Euro 2 incluso, oppure diesel fino a Euro 5 incluso.

Chi può accedere e come funziona la richiesta

L’iniziativa è rivolta esclusivamente a persone fisiche residenti in Lombardia. Ogni cittadino può presentare una sola domanda di contributo, che deve essere inoltrata attraverso una concessionaria abilitata dalla Regione.

La procedura non è particolarmente complessa, ma richiede alcuni passaggi precisi. Prima di tutto, bisogna individuare il concessionario autorizzato, che si occuperà di presentare la domanda attraverso il portale regionale dedicato. La richiesta deve includere la documentazione relativa al veicolo da rottamare e a quello che si intende acquistare.

Il contributo viene erogato direttamente al concessionario, che lo scalerà dal prezzo di vendita del nuovo veicolo. Un meccanismo che semplifica notevolmente la procedura per il cittadino, evitando lunghi tempi di attesa per il rimborso.

Il modello lombardo: una risposta concreta

In un contesto nazionale caratterizzato da ritardi e incertezze sugli incentivi statali, la Lombardia ha scelto di procedere autonomamente, offrendo una risposta concreta alle esigenze dei cittadini e del territorio.

L’approccio lombardo si distingue per la sua pragmaticità: invece di concentrarsi esclusivamente sui veicoli elettrici, il piano regionale abbraccia una gamma più ampia di tecnologie, riconoscendo che la transizione ecologica deve essere graduale e inclusiva.

Questo modello potrebbe fungere da esempio per altre regioni, mostrando come le autorità locali possano integrare e talvolta supplire alle politiche nazionali, adattandole alle specifiche esigenze del territorio.

Impatto ambientale ed economico: i numeri parlano chiaro

L’edizione precedente degli incentivi regionali ha registrato un notevole successo, permettendo a oltre 5300 famiglie lombarde di sostituire il proprio veicolo inquinante. Un risultato che ha contribuito significativamente al miglioramento della qualità dell’aria, uno dei problemi più pressanti per il territorio lombardo, soprattutto nelle aree urbane.

La provincia di Milano ha guidato la classifica delle richieste, seguita da Brescia e Bergamo, dimostrando come l’iniziativa risponda a un’esigenza diffusa in tutta la regione.

Oltre all’aspetto ambientale, il piano ha un impatto positivo sul settore automobilistico, stimolando le vendite in un periodo non facile per il mercato. Come sottolineato dall’assessore all’Ambiente e Clima della Lombardia, Giorgio Maione: “Sostituire migliaia di mezzi inquinanti significa dare un contributo importante alla qualità della vita delle persone e anche iniettare risorse nel settore dell’automotive“.

La filosofia dell’incentivo: libertà di scelta e pragmatismo

Dietro il piano di incentivi lombardo si cela una precisa visione politica, che l’assessore Maione ha sintetizzato con queste parole: “Siamo per la libertà di scelta e per accompagnare i cittadini al cambiamento senza imposizioni ideologiche“.

Un approccio di “neutralità tecnologica” che non demonizza i motori termici, ma promuove l’adozione di veicoli meno inquinanti, qualunque sia la loro alimentazione. Una scelta che riflette la consapevolezza che la transizione verso una mobilità completamente elettrica richiederà tempo e che, nel frattempo, è necessario ridurre l’impatto ambientale del parco auto esistente.

Tale filosofia si discosta dall’approccio più radicale adottato da alcune politiche europee, riconoscendo le specificità del contesto italiano e le esigenze diverse dei cittadini.

Consigli pratici: come sfruttare al meglio l’opportunità

Per chi sta pensando di approfittare degli incentivi, ecco alcuni suggerimenti utili: