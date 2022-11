Nuovo Ecobonus auto elettriche: online la piattaforma per gli incentivi

Dal 2 novembre è operativa la piattaforma del MISE relativa all'Ecobonus auto 2022: ecco tutti i dettagli

Come promesso, dalla mattina del 2 novembre è diventata operativa la piattaforma del Ministero dello Sviluppo Economico e della Mobilità Sostenibile relativa al Nuovo Ecobonus per le auto elettriche: per la prenotazione delle agevolazioni, i concessionari interessati dovranno collegarsi al sito web dedicato (qua il link) e confermare la propria richiesta, che fino alla fine del 2022 chiama in causa anche l’ISEE del singolo cliente al fine di rimodulare il massimo contributo erogabile a seconda della classe di emissioni della vettura da acquistare.

I dettagli sulle varie fasce di agevolazione per i privati le abbiamo già definite in questo articolo, mentre oggi vogliamo concentrarci sugli incentivi riservati alle società di noleggio. Rispetto agli anni passati la novità è rappresentata dal vincolo di proprietà del mezzo per almeno 12 mesi, con fasce di prezzo d’acquisto pari a 35.000 Euro + IVA per le elettriche (0-20 g/km) e a 45.000 Euro + IVA per le ibride (21-60 g/km). Qua sotto la tabella con tutti gli importi disponibili.

ECOBONUS PER NOLEGGIO

AUTO ELETTRICHE (0-20 G/KM)

Con rottamazione – 2.500 Euro Senza rottamazione – 1.500 Euro