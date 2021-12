Il fuoristrada che riprende la fisionomia del vecchio Land Rover Defender costerà 60.500 Euro e sarà disponibile in due versioni: autovettura o autocarro

Ricordate il vecchio modello del Land Rover Defender? Ecco, sappiate che il progetto della Casa britannica è stato riportato in vita (senza plagio) dalla Ineos Automotive, divisione aziendale del colosso della chimica Ineos che l’ha denominato “Grenadier” con commercializzazione prevista dall’estate del 2022. Si tratta ovviamente di un fuoristrada senza compromessi, sviluppato in collaborazione con l’austriaca Magna (che ne cura le sospensioni) ma anche con la nostra Carraro che, invece, fornisce gli assali e l’ha portato per la prima volta in Italia nel weekend del 18-19 dicembre.

L’occasione è stata quella dell’anteprima nazionale “The Grenadier is coming to town” andata in scena presso la Cascina Cuccagna di Milano, dove il SUV 4×4 della Ineos ha mostrato le sue caratteristiche al grande pubblico. Il progetto, partorito dalla mente di Sir Ratcliffe (proprietario della Ineos), vuole riportare in auge il mito dei veicoli da off-road “duri e puri” con delle linee estetiche squadrate e muscolose, costruite su un telaio a longheroni semplice ma estremamente efficace durante la guida.

La componentistica? L’impianto frenante è marchiato Brembo, lo sterzo è della Frap e gli elementi di cambio e differenziale sono forniti dalla milanese Cofle, mentre il motore è un sei cilindri in linea da 3 Litri di cilindrata sviluppato dalla BMW in abbinamento alla trazione integrale. Benchè la scheda tecnica sia ancora in gran parte un mistero, le alimentazioni saranno esclusivamente a benzina o diesel senza alcuna elettrificazione, perchè la presenza di un pacco batterie andrebbe a influenzare in maniera troppo importante la ripartizione del peso tra anteriore e posteriore del veicolo.

Due le versioni che saranno disponibili all’acquisto: l’Ineos Grenadier sarà declinato nel modello autovettura e in quello autocarro con omologazione N1 a due e a cinque posti con un prezzo in partenza da 60.500 Euro. Gli interessati potranno effettuare la prenotazione del loro esemplare direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, versando una caparra (rimborsabile) di 450 Euro: vista la natura del mezzo, il Grenadier godrà di una garanzia di 3 anni con soccorso stradale e assistenza (anche per i ricambi) tramite la rete di officine Bosch Car Service.