Land Rover Defender Works V8 Trophy 2021: la serie speciale in 25 esemplari

La nuova Land Rover Defender Works V8 Trophy verrà prodotta in appena 25 esemplari, ciascuno dei quali è già stato venduto alla cifra di circa 260mila euro. Sotto il cofano lavora un motore 5 litri V8 benzina da 405 CV di potenza massima

Sono passati 25 anni dall’uscita del primo modello della Land Rover Defender Works V8 Trophy e così la casa britannica ha deciso di festeggiare questa ricorrenza mettendo in produzione una serie speciale di 25 Works V8 Trophy derivate dalla precedente generazione Defender.

Land Rover Defender Works V8 Trophy 2021: le caratteristiche

Riprogettata partendo dalle specifiche di Defender Works V8 del 2012-2016, l’edizione speciale di Land Rover Classic monta un motore 5 litri V8 benzina da 405 CV di potenza massima e 515 Nm di coppia massima, trasmissione ZF automatica a otto rapporti, freni, sospensioni e sterzo sono stati riprogettati per migliorare l’uso in off-road. I venticinque esemplari di Defender Works V8 Trophy in versione 90 e 110 sfoggeranno una livrea esclusiva Eastnor Yellow e cerchi in acciaio da 16″ in tinta. Gli archi passaruota, il cofano e il portellone sono in tinta a contrasto Narvik Black. I veicoli sono equipaggiati con fari LED, griglia Heritage, distintivi Land Rover Trophy e grafica della partecipazione all’evento personalizzata per ciascun cliente.

Internamente il 4×4 presenta rivestimenti in pelle nera Windsor, con cuciture gialle a contrasto sui sedili sportivi Recaro e quadrante dell’orologio Land Rover Trophy di Elliot Brown L’infotainment a bordo è il Classic Infotainment System, sviluppato da Land Rover Classic, che integra connettività e navigatore. Al di là delle caratteristiche estetiche, questa nuova Defender è stata pensata per affrontare le più difficili sfide di resistenza. L’equipaggiamento all-terrain comprende un verricello anteriore, roll-cage multi-point, portapacchi da tetto, protezione sottoscocca, bullbar ad A, snorkel, fari ausiliari LED e pneumatici mud-terrain. Dan Pink, Director di Land Rover Classic, parla così del progetto: “Land Rover Defender è sempre stata più di un veicolo, le sue capacità innate e l’idoneità sia per le spedizioni più impegnative sia per le competizioni all-terrain le hanno conquistato una fama che la distingue da tutte le altre auto. La nuova Land Rover Trophy rinnova la leggenda per una nuova generazione di amanti dell’avventura”.

Land Rover Defender Works V8 Trophy: quanto costa

Ciascuna delle 25 Land Rover Defender Works V8 Trophy (personalizzata col nome del proprietario sulle fiancate) è già stata venduta a un prezzo di circa 260mila euro. Durante il 2021 i clienti saranno invitati a cimentarsi in una competizione, un’avventura esclusiva di tre giorni presso il Castello di Eastnor nell’Herefordshire, casa spirituale del training all-terrain, dei test e dello sviluppo delle Land Rover. Questa sarà la prima occasione per i clienti di guidare il loro veicolo.