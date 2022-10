Inglourious Basterds Cycles firma la Fiat Panda 4×4 più originale di sempre

L'azienda ferrarese ha abbandonato il mondo delle due ruote per trasformare questa vettura in un oggetto di culto, originale nelle linee e con una potenza maggiore

Avete presente quando si sete dire che una Fiat Panda 4×4 può arrivare ovunque? Bene, la versione proposta da Inglourious Basterds Cycles, officina specializzata nella realizzazione di moto custom fatte a mano, ha tutte le sembianze di un modello estremo nelle fattezze e nelle destinazioni che può raggiungere.

Fiat Panda 4×4 by Inglourious Basterds Cycles: le caateristiche

Questa Fiat Panda 4×4 davvero insolita, porta la firma di Inglourious Basterds Cycles (Ibcycles & Cars) che, a dispetto del nome, è italianissima essendo di San Giuseppe di Comacchio in provincia di Ferrara. L’azienda ha messo decisamente mano a una Panda prima serie, arrivata sul mercato nel 1983, e ne è venuto fuori un esemplare che definire originale appare un po’ riduttivo.

Le forme traggono ispirazione dalla Lancia Delta Integrale e della jeep Fiat Campagnola, quindi con linee massicce e squadrate. La vettura ha anche passaruota allargati, interamente lavorati e battuti a mano che ospitano pneumatici i XXL montati su cerchi da 15″, mentre dal fuoristrada anni ’50 vengono le luci circolari anteriori (ma con tecnologia full LED) e il cofano bombato al centro. Da sottolineare la presenza di un portapacchi sul tetto con luce supplementare sempre a LED.

Per quanto riguarda il motore, il propulsore Fire 1.1 lascia il posto al 1.2 derivato dalla Fiat Punto ma migliorato con l’introduzione di nuove valvole e nuova testata e aspirazione e scarico rivisti. Il modulo mild hybrid firmato Newtron ha permesso di aumentare la potenza dai 75 CV originali a 90 CV. Il cambio rimane manuale, ma in futuro potrebbe arrivare anche l’opzione automatica. Il prezzo ufficiale di vendita non è ancora stato comunicato, ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 50.000 euro per la versione base per salire poi in base alle numerose personalizzazioni disponibili.