Jaguar E-Type: Diabolik torna al volante della “pantera nera”!

L'automobile del ladro più famoso al mondo è la bellissima Jaguar E-Type, protagonista del nuovo film dei Manetti Bros ora nei migliori cinema

Era il lontano 1961 quando al Salone di Ginevra comparve quella che Enzo Ferrari definì “l’auto più bella mai costruita“: prodotta dal 1961 al 1975 in 70mila esemplari, la Jaguar E-Type ha segnato un’era nel mondo dell’automotive ed è stata considerata all’unanimità una vera e propria opera d’arte, tant’è che è stata esposta anche al Museum of Modern Art di New York. La “pantera nera” del marchio britannico, però, è anche la vettura di Diabolik, fumetto delle sorelle Giussani che in questi giorni è tornato in scena nell’omonimo film dei Manetti Bros con Luca Marinelli come protagonista.

La pellicola, già disponibile nei migliori cinema di tutta Italia, vede la bellissima Miriam Leone nelle vesti di Eva Kant e Valerio Mastandrea in quelle dell’ispettore Ginko ma gode anche della partnership ufficiale con Jaguar Italia, che per l’occasione ha voluto celebrare i 60 anni della E-Type con una serie speciale commemorativa realizzata in 12 esemplari nel quartier generale di Coventry, in Inghilterra.

Chiamata “E-Type 60 Collection“, è formata da sei E-Type in carrozzeria Coupé e altrettante con capote removibile opportunamente restaurate dal dipartimento interno Jaguar Classic secondo le specifiche originali della sua epoca, tra cui figurano le tinte esclusive Flat Out Grey e Drop Everything Green. Il lavoro ha mantenuto inalterate le forme estetiche, aggiornando allo stesso tempo la meccanica che ripropone il 3.8 Litri a sei cilindri da 265 cavalli in una veste più “sfruttabile” durante l’utilizzo quotidiano.

Le modifiche hanno aggiornato l’accensione (elettronica), il sistema di raffreddamento (con radiatore in lega), quello di scarico (in acciaio inossidabile) e il cambio, non più a quattro marce ma a cinque rapporti ravvicinati. Nell’abitacolo, invece, ora è presente il sistema infotainment con navigatore e Bluetooth dei modelli più recenti, rispetto ai quali la E-Type può essere vista a tutti gli effetti come la progenitrice dell’attuale gamma formata (tra le altre) dalla F-Type e dalla I-Pace.

Per enfatizzare il legame di questa splendida vettura con le sue simili, la Casa britannica ha prodotto anche un cortometraggio condiviso con l’hashtag #Jaguarevolution, girato direttamente sul set del film dei Manetti bros e che vi proponiamo qua sopra. La storia della E-Type e del ladro più famoso del mondo, invece, è già protagonista di una speciale mostra fotografica realizzata all’interno dello Chalet de l’Ange a Courmayeur.