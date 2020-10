Jaguar XF e XE ancora più veloci, eleganti e connesse

Saranno disponibili in Italia dal prossimo gennaio le nuove Jaguar XF e XE. Resta la sostanza, migliorano l'aspetto, la vita a bordo e le prestazioni, grazie anche ai motori mild-hybrid

Sembra proprio che alla Jaguar non si sappiano accontentare… infatti le nuove XF e XE (disponibili in Italia dal gennaio 2021) vantano tante migliorie praticamente in ogni aspetto della vettura: dall’estetica, ai motori, alla comodità e alla vita a bordo. Ma vediamo nel dettaglio cosa significa. Partiamo proprio dalla linea di XE e XF, due vetture che rendono onore al design e alla tradizione inglese che, in queste nuove versioni, acquistano un po’ di cattiveria in più.

La Jaguar XF riceve un nuovo paraurti anteriore, fari interamente a LED, nuova griglia e nuovo paraurti posteriore; la XE cambia meno ma guadagna prese d’aria più ampie, fari interamente a LED, e nuove grafiche più aggressive. Anche sotto il cofano le Jaguar XF e XE “subiscono” le attenzioni degli ingegneri e si arricchiscono entrambe di un nuovo diesel 2,0 litri i4 MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) da 204 CV (24 CV in più del predecessore e minori consumi ed emissioni di CO2), che si affianca ai potenti motori a benzina Ingenium da 250 CV e 300 CV.



Ma i cambiamenti più importanti sono all’interno dell’abitacolo, reso ancora più lussuoso e confortevole. Più sportiva è la consolle centrale, che termina al cruscotto dove trova posto un nuovo touchscreen HD da 11,4 (da 10 sulla XE) pollici ricurvo che attira immediatamente l’attenzione. Sullo schermo viaggiano tutte le informazioni necessarie per gestire il nuovo sistema di infotainment “Pivi Pro”. Ma sono davvero tantissimo i dettagli pregiati che rendono l’abitacolo della XF un “ambiente in cui è piacevole stare” come ha dichiarato Julian Thompson, responsabile del design Jaguar.

Ricca anche la dotazione tecnologica che rende la Jaguar una macchina costantemente connessa, sia tramite l’Apple Car Play che Android Auto, a seconda del sistema operativo del proprio smartphone. Serve al servizio del comfort anche la tecnologia Active Road Noise Cancellation, che monitora costantemente le vibrazioni provenienti dalla superficie stradale e calcola il suono di fase opposto necessario per rimovere il rumore avvertito dagli occupanti. Per la sicurezza infine Jaguar propone su XF e XE il ClearSight Interior Rear View Mirror, che di fatto integra nello specchietto interno uno schermo collegato a una telecamera posteriore, offrendo quindi sempre una visuale completa di quanto accade alle proprie spalle.

Se poi avete paura di perdere le chiave, potete sempre utilizzare il nuovo orologio che incorpora la chiave elettronica necessaria per aprire e avviare la vostra Jaguar.

Infine, il sistema di sanificazione dell’aria consente di respirare filtrando dall’esterno anche le particelle PM 2,5 grazie alla tecnologia Nanoe che elimina odori e allergeni.

Insomma, la guida di una Jaguar sarà a breve ancora più esclusiva e confortevole, senza dimenticare le prestazioni che vi terranno ancora più inchiodati ai nuovi e raffinati sedili… perché sportività e raffinatezza, non sono per forza in contrapposizione.