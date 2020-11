Jeep Compass 2021: nuovo motore e tanta tecnologia

Al Salone Internazionale dell'Auto di Guangzhou, in Cina, il marchio americano ha presentato la nuova versione della Compass, rivista (poco) nell'estetica e (tanto) nella dotazione tecnologica a bordo

Mentre il mercato europeo si sta godendo le funzionalità elettriche e il piacere di guida della nuova Compass 4xe, quello cinese è pronto ad accogliere il prossimo Model Year 2021 del SUV marchiato Jeep: un modello che è stato presentato in questi giorni al Salone Internazionale dell’Automobile di Guangzhou e che si è distinto per qualche ritocco estetico ma, soprattutto, per un netto salto di qualità del livello tecnologico dell’abitacolo, dove ora il sistema infotainment sarà gestibile con un display touchscreen da 10,1 pollici in stile “tablet”.

Questo è installato su una plancia più moderna con rivestimenti più eleganti e ricercati, che accoglie anche un quadro strumenti completamente digitale da 10,25” in grado di offrire tutte le informazioni di guida più importanti al conducente. Il rinnovamento, tuttavia, non finisce qui, perchè anche i comandi del climatizzatore, il volante e le bocchette di aerazione sono stati modificati, mentre tutto nuovo sarà il selettore delle modalità di guida Select Terrain posizionato nel tunnel centrale.

A livello estetico, invece, la nuova Jeep Compass 2021 cambia poco: l’anteriore è andato incontro a un piccolo restyling che ha interessato il paraurti, le prese d’aria e i gruppi ottici (dal nuovo profilo), mentre il posteriore accoglierà nuovi fanali a LED. Poche differenze anche per quanto riguarda le dimensioni generali: la nuova Compass crescerà di nove millimetri in lunghezza e di 17 in altezza, presentando tra l’altro anche dei nuovi cerchi in lega dallo stile più accattivante.

L’ultima novità riguarda le motorizzazioni: la gamma 2021 della Jeep Compass introdurrà un inedito turbo-benzina 1.3 Litri, capace di erogare ben 177 cavalli e direttamente derivato dalle unità da 130 e 150 CV già utilizzate sulle versioni “Made in Melfi” di quest’estate. La disponibilità? Per il momento il MY2021 del SUV americano è destinato al solo mercato cinese, ma come accaduto in passato trascorrerà poco tempo prima che venga ufficializzata anche la versione per l’Europa. Vi aggiorneremo appena sapremo qualcosa di più.