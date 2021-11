Jeep lancia il Green Friday con un bonus fino a 7.000 Euro per la gamma 4xe

L'incentivo che anticipa il Black Friday del 26 novembre mette a disposizione diversi vantaggi per i modelli Renegade, Compass e Wrangler 4xe

Il tanto atteso Black Friday è ormai alle porte e per non farsi trovare impreparato il marchio Jeep ha deciso di anticipare tutti con un Bonus specifico volto ad incentivare l’attenzione verso la propria gamma elettrificata. La promozione messa in campo dal brand oggi incluso nel Gruppo Stellantis si chiama “Green Friday” e ha lo scopo di accelerare il percorso di transizione energetica che si sta assistendo nel settore automotive.

Come? Attraverso un forte sconto fino a 7.000 Euro sui modelli Renegade, Compass e Wrangler 4xe in pronta consegna, da abbinare contestualmente al finanziamento FCA Bank: compresi nel pacchetto, inoltre, saranno inclusi anche un abbonamento per la ricarica presso le colonnine pubbliche (gestite in collaborazione con Free2Move eSolutions) della durata di un anno e una Wallbox privata da installare a casa.

Entrando nello specifico, i modelli coinvolti dalla promozione “Green Friday” del marchio Jeep saranno l’iconica Wrangler a tecnologia ibrida plug-in, dalla potenza di 380 cavalli e con una powertrain capace di garantire una percorrenza in full-electric di 50 km, la Compass T4 PHEV 4xe nelle due versioni da 190 e da 239 CV e la Renegade, equipaggiata con un 1.3 turbo-benzina da 130 cavalli in abbinamento a un’unità elettrica da 61 CV e a una batteria da 13,1 kWh.