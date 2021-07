Jeep Compass 2022: il restyling debutterà al Salone di Chicago

Il nuovo Model Year del SUV americano (parte del Gruppo Stellantis) sarà svelato il prossimo 14 luglio in occasione del Chicago Auto Show

Mancano giusto due settimane a una delle prime kermesse dal vivo del mondo automotive, quel Salone di Chicago che darà spazio alle principali novità tra le quattro ruote nel fine settimana che va dal 15 al 19 luglio. Si tratta di un appuntamento importante per gli appassionati, che potranno anche ammirare le ultime creazioni del Gruppo Stellantis tra le quali il tanto atteso restyling della Jeep Compass.

Il SUV americano, da noi provato recentemente in versione 2021, sarà protagonista (già dalle giornate precedenti riservate alla stampa e ai media) di una “rinfrescata” a tutto tondo che comprenderà sicuramente sia la veste estetica della carrozzeria che quella dell’abitacolo, a cui seguirà molto probabilmente anche l’introduzione delle nuove motorizzazioni con tecnologia mild-hybrid a 48V.

Entrando nello specifico e seguendo gli ultimi rumors provenienti dal web, questi propulsori (con cilindrata di 1 e 1.5 Litri) sfrutteranno un sistema molto simile all’eTorque impiegato, per esempio, sulla Dodge Ram 1500, che permette di sfruttare le funzionalità dello Start&Stop, della coppia aggiuntiva per brevi periodi, del recupero di energia nelle fasi di decelerazione e frenata e della batteria con convertitore da 3 kW per passare dai soliti 48V ai più classici 12, in modo da alimentare alcuni accessori presenti a bordo. Questa soluzione, inoltre, consentirà anche di ridurre le emissioni di CO2 del 15% diventando parecchio conveniente anche per altri modelli come la Renegade, la prossima Tonale e la 500X. Per tutti i dettagli del caso, però, bisogna ancora pazientare: per fortuna manca poco!