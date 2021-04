Jeep Compass MY2021: prova su strada della nuova generazione, anche ibrida

Jeep ha svelato il nuovo Model Year 2021 della Compass, rinnovato sia nell'estetica che nella tecnologia di bordo. Abbiamo provato la nuova Jeep Compass 2021 su strada, nei pressi di Torino, in un test drive sono emersi i molti pregi dell'auto

A due mesi di distanza dall’ultima anticipazione ufficiale, oggi il marchio Jeep ha finalmente tolto i veli al nuovo Model Year 2021 della sua Compass, in una presentazione online che ha esaltato anche le versioni “80° Anniversario” della Renegade, della Gladiator e della Wrangler. Il focus, ovviamente, è andato sulla nuova versione del SUV di segmento C, rinnovato sia nell’estetica della carrozzeria e degli interni che nella dotazione tecnologica a disposizione di pilota e passeggeri, oltre che nelle motorizzazioni grazie alla conferma delle versioni 4xe di tipo plug-in.

JEEP COMPASS MY2021: COME CAMBIA, DENTRO E FUORI

“Alle due anime Urban e Trailhawk abbiamo aggiunto un terzo allestimento S al top della gamma: la nuova Compass, quindi, è diventata più raffinata ed elegante abbinando all’architettura potente una maggior cura nei dettagli e nella scelta dei materiali“ queste le parole di Daniele Colonaci, a capo della divisione design del marchio Jeep in Europa, in merito alle novità estetiche della Compass MY2021, che si possono circoscrivere a una visione improntata all’essenzialità, alla pulizia delle forme e alla maggior qualità delle rifiniture sia della carrozzeria che degli interni.

La calandra anteriore è più stretta, i gruppi ottici a tecnologia Full LED sono più affilati (proprio come le luci diurne, ora spostate più in alto) mentre la griglia a sette feritoie – elemento classico della tradizione Jeep – conferisce un maggior sviluppo orizzontale del veicolo, che nella versione Trailhawk aggiunge anche un elemento specifico per il sottoscocca adatto all’utilizzo in fuoristrada assieme ai cerchi da 17”. I vari dettagli, poi, cambiano a seconda dell’allestimento scelto in fase di acquisto: la Limited Edition propone, per esempio, propone paraurti neri e cerchi in lega da 18”, mentre la S offre finiture in grigio metallizzato, paraurti in tinta e cerchi in lega multi-razze da 19 pollici.

Passando nell’abitacolo, gli ingegneri della Jeep hanno voluto disegnare grafiche ampie e a strati con inserti per la plancia in simil-pelle oppure, a scelta, in carbonio, alluminio o stoffa con cuciture a contrasto. Tutti i dettagli, anche quelli del tunnel centrale e dei pannelli delle portiere, possono essere personalizzati con un’ampia scelta di colori e materiali, che rendono gli interni decisamente più moderni e raffinati rispetto al modello precedente.

JEEP COMPASS MY2021: UCONNECT 5, AMAZON ALEXA E ADAS DI LIVELLO 2

Le novità della Jeep Compass MY2021, ovviamente, comprendono anche una dotazione tecnologica rinnovata sotto ogni punto di vista: si parte innanzitutto dal digital cockpit con schermo da 10,25” (di serie sugli allestimenti Limited, Trailhawk e S), per poi proseguire con il sistema infotainment UConnect 5 basato su un display touchscreen da 8,4 o da 10,1 pollici a seconda dell’equipaggiamento scelto. Quest’ultimo dispone non solo della compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, ma anche dell’assistente vocale Amazon Alexa (richiamabile con il comando “Ehi Jeep”), del navigatore TomTom con mappe aggiornabili over-the-air grazie alla SIM a connettività 4G integrata, della dock-station per la ricarica induttiva dello smartphone e dell’app MyJeep per la gestione di alcune funzioni della vettura da remoto.

Molto completo anche il pacchetto ADAS per la sicurezza alla guida semi-autonoma di Livello 2, che comprende la maggior parte degli aiuti elettronici più importanti come l’Adaptive Cruise Control, il Forward Collision Warning, il LaneSense Departure Warning, il Traffic Sign Recognition, l’Intelligent Speed Assist, il Drowsy Driver Alert, l’Automatic Emergency Braking con riconoscimento di pedoni e ciclisti, l’Highway Assist e, a richiesta come optional, la telecamera esterna con campo visivo di 360°.

JEEP COMPASS MY2021: MOTORI ENDOTERMICI, MA ANCHE IBRIDI PLUG-IN

Lato motorizzazioni, l’offerta posta in essere dalla nuova Jeep Compass MY2021 prevede sia unità classiche a benzina e diesel che gli innovativi propulsori 4xe a tecnologia ibrida “alla spina”. Partiamo dai primi, tutti ovviamente rinfrescati con l’ultima omologazione Euro 6D-Final: si spazia dai turbo-benzina 1.3 Litri a trazione anteriore da 130 e 150 cavalli (il primo con cambio manuale e il secondo con l’automatico a doppia frizione DDCT) al rinnovato Multijet II 1.6 Litri da 130 CV, anch’esso a trazione anteriore e trasmissione manuale a sei rapporti.

Per quanto riguarda l’alternativa 4xe, invece, i powertrain che saranno presenti a listino saranno composti da un quattro cilindri turbo-benzina 1.3 Litri da 130 o 180 cavalli in abbinamento a un’unità elettrica supplementare da 60 CV, che spingerà l’output prestazionale complessivo rispettivamente fino a quota 190 e 240 cavalli. La trazione, in questo caso, è integrale, mentre la batteria ha una capacità di 11,4 kWh e garantisce un’autonomia massima di 47 e 49 km nel ciclo di utilizzo WLTP – poi ricaricabile con una potenza massima fino a 7,4 kW.

PROVA SU STRADA NUOVA JEEP COMPASS 2021

Abbiamo potuto provare la nuova Jeep Compass in prima persona, partendo dal Centro Stile Stellantis a Torino (ci siamo fermati davanti alla Palazzina di Stupinigi) passando per Orbassano e per le belle strade dei paesi alle porte di Torino. Il test drive si è dunque svolto dapprima in città, dove abbiamo apprezzato l’ottima maneggevolezza dell’auto e il migliorato sistema multimediale che grazie al sistema “Hey Jeep” ci ha guidati agevolmente in tutti i punti di interesse che avevamo scelto di vedere. Il display centrale con relativa console è stato non solo migliorato ma reso anche più ampio, intuitivo ed elegante e ora è veramente molto bello e pratico.

Uscendo dal centro città e dirigendoci verso zone leggermente più rurali con strade a volte anche leggermente sconnesse, abbiamo constatato come la silenziosità dell’auto sia davvero ottima, così come eccellente è il comfort: le sospensioni e la meccanica dell’auto assorbono molto bene le asperità del terreno e permettono di godere del viaggio in tutta serenità. Molto buona la visuale e comodissimo il rinnovato volante, la cui impugnatura è migliorata e ora veramente confortevole.

L’autonomia dichiarata in modalità elettrica è di 49 chilometri, un valore al quale ci siamo avvicinati: non abbiamo utilizzato un piede “fatato” ma guidando in maniera disinvolta ci siamo comunque avvicinati ai 40 km di autonomia in modalità full electric, un buon valore specie se dovete spostarvi in città o lavorate non troppo distanti da casa. Anche fuoristrada (abbiamo provato la Compass in una cava) l’auto si dimostra reattiva, d’altronde Jeep è da sempre sinonimo di fuoristrada, non potrebbe essere altrimenti! La propulsione ibrida fornisce grande coppia anche ai bassi regimi e permette di superare piccoli e grandi ostacoli, anche se chiaramente non parliamo di affrontare un off-road estremo.

JEEP COMPASS MY2021: ALLESTIMENTI E PREZZI

La nuova Jeep Compass MY2021 è già in arrivo nei concessionari in cinque allestimenti specifici: Longitude, Limited, S, Trailhawk (dedicato al fuoristrada) e 80° Anniversario, volto a celebrare gli 80 anni di attività del marchio americano. Con tale disponibilità, il listino prezzi parte da 29.850 Euro per la Compass “Longitude” con motorizzazione 1.3 benzina da 130 cavalli, per arrivare a quota 49.200 Euro nel caso degli equipaggiamenti top di gamma S e Trailhawk con propulsori 4xe. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo allo schemino dettagliato qua sotto:

JEEP COMPASS MY2021

1.3 Benzina 130 CV 2WD

Longitude – 29.850 Euro

Limited – 33.100 Euro

1.3 Benzina 150 CV 2WD automatico

Longitude – 32.350 Euro

Limited – 35.600 Euro

80° Anniversario – 37.600 Euro

S – 39.600 Euro

1.6 Multijet 130 CV 2WD

Longitude – 30.850 Euro

Limited – 34.100 Euro

80° Anniversario – 36.100 Euro

S – 38.100 Euro

1.3 PHEV 190 CV 4xe

Longitude – 41.950 Euro

Limited – 45.200 Euro

80° Anniversario – 47.200 Euro

1.3 PHEV 240 CV 4xe