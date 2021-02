Jeep Compass MY2021: il restyling sarà in versione 80° Anniversario

La nuova versione della Compass non sarà un'esclusiva per la Cina, ma arriverà anche in Europa e debutterà nei concessionari nella speciale versione 80esimo Anniversario

Dopo la Renegade ora è il turno della Compass: Jeep sta preparando il terreno per un 2021 davvero importante, nel quale una delle novità più attese dagli appassionati è sicuramente il restyling della seconda generazione del SUV americano. Ve lo avevamo già presentato a novembre ma allora sapevamo che era destinato esclusivamente al mercato cinese: in realtà il MY2021 della Compass debutterà tra qualche mese anche in Europa e nell’attesa della presentazione ufficiale, prevista tra qualche giorno, oggi vi possiamo mostrare le sue prime immagini, dalle quali si capisce che il primo allestimento in arrivo nel Vecchio Continente sarà quello celebrativo “80th Anniversary“.

Cosa lo renderà unico? Innanzitutto alcuni elementi estetici esclusivi, come i badge dedicati e le finiture semilucide in Granite Crystal, assieme ai cerchi specifici da 18” e ai rivestimenti dei sedili in tessuto con trama a rombi oppure in pelle con cuciture in tungsteno, a contrasto con tanti altri particolari in nero lucido. Per quanto riguarda la Compass, invece, il nuovo Model Year porterà in dote un avantreno rinnovato e ancora più muscoloso grazie alle modifiche al paraurti e alla calandra, più sottile e con i nuovi gruppi ottici alle estremità dotati di tecnologia Full LED.

Lato connettività, il nuovo Model Year della Jeep Compass potrà fregiarsi di un digital cockpit da 10,25” e di un rivisto sistema infotainment con schermo touchscreen da 8,4 o 10,1 pollici, provvisto di radio DAB, navigatore con l’integrazione dello smartphone e la suite di servizi UConnect, tra i quali spicca sicuramente la novità assoluta chiamata “Jeep Wave“. Si tratta di un programma fedeltà che metterà a disposizione diversi vantaggi per tutti coloro che sceglieranno il mondo Jeep, tra i quali i primi due tagliandi compresi nel prezzo d’acquisto della vettura, l’assistenza stradale, il customer service dedicato e l’accesso privilegiato a tutti gli eventi e le partnership del marchio.

Passando alle motorizzazioni, la nuova Jeep Compass MY2021 confermerà la gamma già vista l’anno scorso, comprensiva di propulsori turbo-benzina 1.3 Litri da 130 e 150 cavalli affiancati dal Multijet 1.6 da 120 CV. Non mancherà ovviamente l’ultima variante ibrida plug-in conosciuta con la sigla 4xe, caratterizzata da una powertrain basata su un’unità 1.3 Turbo e da un motore elettrico capace di raggiungere l’output di potenza di 190 o 240 CV a seconda della versione considerata. Per tutte le conferme del caso, tuttavia, vi consigliamo di portare ancora un po’ di pazienza: tra qualche giorno, finalmente, sapremo tutti i dettagli sul rinnovato SUV del marchio americano.