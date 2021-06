Jeep Gladiator: ancora più aggressiva nella versione speciale Black Widow

Il preparatore SCA Performance ha realizzato una versione speciale della Jeep Gladiator ispirata al ragno "Vedova Nera", con dettagli specifici sia sulla carrozzeria che nell'abitacolo

La gamma Jeep è da sempre rivolta verso il mondo dei SUV a ruote alte: ne sono un esempio la Renegade oppure la Wrangler, che in tempi recenti però sono state affiancate da quello che si può considerare il primo pick-up del marchio americano. Ci stiamo riferendo alla Gladiator, disponibile dall’anno scorso anche in Europa e oggi protagonista di un tuning davvero particolare per opera del preparatore SCA Performance.

Come potete ammirare nelle foto presenti in gallery, questa speciale Gladiator ha ottenuto uno stile più aggressivo e ciò è merito dell’allestimento esclusivo “Black Widow”, che va a toccare non solo alcune parti della carrozzeria ma anche i rivestimenti dell’abitacolo. Su ispirazione del celebre ragno “Vedova Nera”, questo pick-up in versione limitata si caratterizza per i cerchi specifici da fuoristrada da 20 pollici su pneumatici da 37”, in grado di aggredire molto più facilmente i terreni dissestati grazie alle sospensioni Fox Adventure Series con escursione di ben 7,62 centimetri.

Non mancano, ovviamente, altri particolari pregiati come la barra luminosa Radiance Series, lo sterzo con stabilizzatore, le pedane laterali in acciaio inossidabile e diversi loghi “Black Widow” presenti sui parafanghi e sul portellone posteriore, poi replicati anche nell’abitacolo e in particolar modo sui poggiatesta dei sedili rivestiti in pelle. Il pacchetto è inoltre impreziosito dai finestrini oscurati e dall’Ambient Lighting a LED di colore rosso, che può essere considerato un primo tassello della dotazione tecnologica di bordo in cui spicca l’infotainment UConnect su schermo da 7” con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, il Digital Cockpit sempre da 7 pollici e il sistema audio Alpine.

Sotto il punto di vista della motorizzazione, questa Jeep Gladiator in edizione “Black Widow” si basa sull’allestimento Sport S del modello originale e quindi è equipaggiata con un V6 Pentastar da 3.6 Litri di cilindrata capace di erogare la bellezza di 284 cavalli e 347 Nm di coppia massima, sicuramente sufficienti per districarsi in ogni situazione di tipo off-road. In caso non bastasse, poi, c’è anche il verricello per le operazioni più complicate: vi serve altro per partire all’avventura?