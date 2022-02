Jeep Grand Cherokee 2022: al via le pre-vendite della 4xe ibrida plug-in

Il marchio americano ha aperto gli ordini della nuova Grand Cherokee 4xe: la Exclusive Launch Edition è disponibile fino al 30 marzo

A quasi cinque mesi di distanza dalla sua presentazione ufficiale, la nuova Jeep Grand Cherokee 2022 è pronta a debuttare sul mercato italiano: il suo arrivo nei concessionari è previsto per l’estate, ma nel frattempo gli interessati possono effettuare il pre-ordine sul sito ufficiale del marchio americano, il quale diventa a tutti gli effetti una “manifestazione d’interesse” che darà diritto ad essere contattati per primi allo scopo di finalizzare l’acquisto.

Entrando nello specifico, la pre-vendita è destinata alla versione 4xe con motorizzazione ibrida plug-in in allestimento speciale “Exclusive Launch Edition“, prenotabile dal 17 febbraio fino al prossimo 30 marzo: si tratta del modello top di gamma, che offre una dotazione comprensiva di cerchi in lega da 21” e tettuccio in nero lucido a contrasto con la tinta della carrozzeria. Anche l’abitacolo è rifinito nei minimi dettagli e propone i rivestimenti di selleria e portiere in pelle Palermo con inserti in legno noce, che impreziosiscono i sedili anteriori regolabili elettricamente in 16 posizioni con funzioni memoria e massaggio e il divano posteriore riscaldabile e ventilato.

La dotazione prosegue con il quadro strumenti completamente digitale e l’infotainment su schermo da 10,1”, con il terzo display anteriore per il passeggero da 10,25”, con il climatizzatore automatico a quattro zone, con l’impianto audio McIntosh da 950W e 19 altoparlanti, con lo specchietto retrovisore centrale digitale e con l’Ambient Lighting a LED personalizzabile in cinque tonalità.

Visto che stiamo parlando della nuova Jeep Grand Cherokee 4xe ibrida plug-in, la motorizzazione presente sotto il cofano presuppone un 2.0 Litri turbo-benzina in abbinamento a due unità elettriche supplementari, che assicurano non solo la trazione integrale Quadra-Trac II ma anche un output prestazionale di 380 cavalli e 637 Nm di coppia massima. Il cambio è l’automatico TorqueFlite a otto rapporti, mentre il pacco batterie è da 17 kWh e garantisce un’autonomia in full-electric di 51 km – ripristinabile con la wallbox dedicata e il cavo Mode 3 in dotazione.

Vediamo ora i prezzi: anche se il listino completo deve essere ancora annunciato, il marchio Jeep ha specificato che la nuova Grand Cherokee 4xe 2022 in versione Exclusive Launch Edition può essere ordinata al prezzo promozionale di 94.000 Euro che prevede il finanziamento FCA Bank con anticipo di 24.340 Euro e 36 rate da 859 Euro al mese. Inclusi nel pacchetto la easyWallbox per la ricarica domestica, la card e-mobility Free2Move comprensiva di tre anni di ricarica presso le colonnine pubbliche (fino a 3.000 km), tre anni di garanzia e tre tagliandi secondo il programma Jeep Wave.