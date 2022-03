Jeep Grand Cherokee: il Trackhawk da 1300 CV è davvero esagerato!

Il Sinister Performance Club di Mike Ferrand ha modificato l'ultimo modello di Jeep Grand Cherokee, che con l'azoto come combustibile sprigiona addirittura 1.300 cavalli!

Avete l’impressione che il 6.2 Litri V8 HEMI da 707 cavalli e 875 Nm di coppia massima della Jeep Grand Cherokee Trackhawk… sia troppo poco potente? Bene, lo stesso dubbio l’ha avuto il proprietario del Sinister Performance Club – Mike Ferrand: per riuscire a battere il record dello scatto 0-100 km/h fatto segnare da questo SUV (3,6 secondi), l’azienda canadese ha ben pensato di introdurre delle modifiche davvero “esagerate”, che nella versione finale del veicolo permettono di alzare l’asticella delle prestazioni fino a quota 1.300 cavalli e addirittura 2.033 Nm di coppia!

Cos’è stato cambiato? Innanzitutto la tipologia di alimentazione, che è passata dalla benzina all’azoto: ciò ha richiesto anche la sostituzione degli iniettori originali con quelli modificati da 1.300 cc, l’installazione di una ventola di raffreddamento esterna per il motore e il rinforzo di pistoni, bielle, cambio automatico (a otto rapporti) e assali di trasmissione, in modo da scaricare a terra in maniera efficiente tutta la potenza a disposizione. Il risultato finale? Lo potete osservare nel video qua sotto: allacciatevi le cinture e… buona visione!