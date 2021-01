Jeep Grand Cherokee L 2021: svelata la versione a sette posti

Per il momento è destinata al solo mercato americano e arriverà entro la metà del 2021: la Grand Cherokee aggiunge una "L" al proprio nome e una fila di sedili aggiuntiva, in pieno stile Grand Wagoneer

In questo 2021 la gamma Jeep si amplia e lo fa… “alla grande”: in questi giorni, infatti, il marchio americano ha tolto i veli alla versione “extra-large” della Grand Cherokee, che aggiunge non solo una “L” al suo nome ma anche una fila di sedili aggiuntiva per un totale di sette posti disponibili all’interno dell’abitacolo. Le novità, tuttavia, non finiscono qui: con un’estetica e degli interni rinnovati in stile Grand Wagoneer e con una gamma di motorizzazioni in cui figurano ben tre sistemi di trazioni integrali, la nuova Grand Cherokee L debutterà sul mercato a stelle e strisce per la primavera di quest’anno, seguita dalla versione 4xe ibrida e da quella più piccola a cinque posti. Ma andiamo con ordine…

JEEP GRAND CHEROKEE L 2021: COME CAMBIA, DENTRO E FUORI

Iniziamo da ciò che si coglie a un primo impatto: esteticamente la nuova Jeep Grand Cherokee L trae ispirazione dai concetti stilistici già visti sulla Grand Wagoneer, proponendo un anteriore massiccio e muscoloso con griglia sottile a sette feritoie, delimitata lateralmente dai gruppi ottici a tecnologia Full LED. Sulle fiancate, invece, la linea della vettura scorre fluida verso il posteriore, presentando un tettuccio affilato che va a chiudersi proprio al retrotreno, aggiornato anch’esso con fari a LED. Sotto alla carrozzeria, invece, trova posto un nuovo telaio monoscocca a sospensioni indipendenti realizzato con materiali di alta qualità, gli stessi scelti, per esempio, per il cofano e il portellone posteriore (in alluminio).

Passando agli interni, la nuova Jeep Grand Cherokee L mette in risalto uno stile completamente rinnovato e caratterizzato da finiture in pelle, materiali pregiati come il legno e il metallo e da una tecnologia a disposizione del guidatore di primo livello: largo al cruscotto completamente digitale da 10,3”, al nuovo volante multi-funzione e allo schermo touchscreen da 8,4” (10,1” a richiesta) per il sistema infotainment UConnect 5, compatibile con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto e comprensivo di hotspot Wi-Fi 4G LTE nonchè di diverse porte USB di Tipo A e Tipo C.

Rimanendo sul piano tecnologico, la nuova Jeep Grand Cherokee L sfoggia anche la doppia ricarica wireless per gli smartphone, i sedili anteriori riscaldati, ventilati e regolabili elettricamente in 16 posizioni con funzione “massaggio” (per la seconda fila sono a richiesta), lo specchietto retrovisore interno elettronico da 9,2”, l’head-up display per il parabrezza, la telecamera interna per il controllo dei sedili posteriori e l’impianto audio firmato McIntosh da 950 watt a 19 altoparlanti. Per quanto riguarda gli ADAS, il pacchetto offerto con il nome di Active Driving Assist mette a disposizione, tra le altre cose, il controllo automatico e adattivo della velocità, la visione notturna, il rilevamento della segnaletica stradale e della stanchezza del conducente, la frenata predittiva e quella di emergenza e il mantenimento della corsia.

JEEP GRAND CHEROKEE L 2021: DUE MOTORIZZAZIONI E TRE TRAZIONI INTEGRALI

Lato motorizzazioni, la nuova Jeep Grand Cherokee L arriverà sul mercato americano con due proposte, entrambe abbinate al cambio automatico a otto rapporti Torqueflite: la prima è contraddistinta dal V6 Pentastar 3.6 Litri da 290 cavalli e 348 Nm di coppia massima, mentre la seconda potrà contare sul V8 Hemi 5.7 Litri da 357 cavalli e 528 Nm di coppia. Due unità che, poi, potranno utilizzare a scelta uno dei tre sistemi di trazione integrale offerti dalla gamma del marchio americano, chiamati nell’ordine Quadra-Trac I, Quadra-Trac II e Quadra-Drive II, quest’ultimo comprensivo di differenziale autobloccante eLSD a slittamento limitato.

Ma non è tutto: la dotazione prevede anche le sospensioni pneumatiche adattive Quadra-Lift, ereditate sempre dalla Grand Wagoneer e configurabili su ben cinque profili di utilizzo (e quindi di altezza da terra) differenti: da quello di default “Normal” con altezza di 21 cm dal suolo si passa all’Off-Road 1, che aggiunge altri 4 cm, per arrivare all’Off-Road 2 che innalza l’escursione complessiva fino a 27,7 cm, confermando inoltre una capacità di guado massima di 61 cm. Differente, invece, la modalità Park, che abbassa l’altezza da terra di 4,6 cm per un miglior comfort su strada, così come quella denominata Aero, che schiaccia ulteriormente la vettura al suolo di altri 20 mm.

Questa tecnologia, ovviamente, funzionerà in sinergia con il sistema Selec-Terrain delle mappature, che sempre sulla base di cinque profili va a modificare l’erogazione del motore, l’intervento della trazione integrale, del controllo di trazione, di stabilità e dell’ABS, la durezza dello sterzo e delle sospensioni e l’efficacia dell’impianto frenante: le configurazioni, nell’ordine, sono chiamate Auto, Sport, Rock, Snow e Mud/Sand. A richiesta, infine, è possibile dotare la Grand Cherokee L con il pacchetto specifico Off-Road, che aggiunge le protezioni per il sottoscocca, il differenziale autobloccante per tutte le versioni, i cerchi in alluminio da 18”, gli pneumatici specifici e l’assetto rialzato… con tanto di certificazione Trail-Rated.

JEEP GRAND CHEROKEE L 2021: PREZZI E ALLESTIMENTI

La nuova Jeep Grand Cherokee L 2021, al momento, è prevista per il solo mercato americano e dovrebbe debuttare entro la primavera di quest’anno, con quattro allestimenti specifici che si differenzieranno per la dotazione esclusiva dei suoi interni – sia per quanto riguarda le rifiniture che in fatto di tecnologia a disposizione: le varianti in questione si chiameranno Laredo, Limited, Overland e Summit e attaccheranno a listino con un prezzo in partenza convertito nella nostra valuta di circa 57.600 Euro. Per quanto riguarda l’arrivo in Europa (e quindi in Italia), la data è spostata per la fine del 2021, quando arriverà anche la versione più piccola a cinque posti e quella con motorizzazione elettrificata 4xe.