Jeep Grand Wagoneer 2021: il Concept anticipa i SUV premium del futuro

Con il debutto previsto il prossimo anno, Jeep ha svelato le forme del prototipo sul quale sarà costruita la futura gamma Grand Wagoneer, SUV premium a sette posti che riprende il mito degli anni '60

Ve l’avevamo anticipato qualche settimana fa e, oggi, finalmente è diventato realtà. Di cosa stiamo parlando? Ma certo, del prossimo SUV marchiato Jeep: uno Sport Utility Vehicle, ad essere onesti, che si differenzia dai soliti canoni del brand, il quale entrerà di diritto nel mondo del lusso a quattro ruote. Si chiamerà Grand Wagoneer e darà vita a un’intera gamma di veicoli premium che prenderanno spunto dal Concept presentato ieri in anteprima alla world premiere di Detroit. Il loro arrivo sul mercato? Già a partire dal 2021, quando farà il suo debutto sia la versione più ambita, appunto la Grand Wagoneer (con un prezzo superiore ai 100mila dollari), che quella più “economica”, ridenominata semplicemente Wagoneer (con un prezzo intorno ai 60mila dollari).

JEEP GRAND WAGONEER 2021: PRESENZA SU STRADA IMPONENTE

La gamma delle Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 2021, come abbiamo anticipato, sarà concettualmente differente dai tradizionali veicoli del marchio: meno anima da fuoristrada, più ricercatezza ed eleganza dei dettagli. Le prime differenze si notano già sulla carrozzeria, contraddistinta da finiture Obsidian Black e da una griglia frontale a sette feritoie con tanto di scritta “Wagoneer” illuminata a LED sopra di essa. Niente loghi Jeep, ma piuttosto linee massicce e imponenti, alle quali contribuiscono i cerchi multi-razze in alluminio da 24”, i fari posteriori a LED e i dettagli sulle portiere, contraddistinti dalla scritta “Grand Wagoneer” in rame affiancata dalla patriottica bandiera a stelle e strisce.

JEEP GRAND WAGONEER 2021: TECNOLOGIA E TANTO SPAZIO A BORDO

La cura per i dettagli sarà riservata anche per gli interni della prossima gamma delle Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 2021, caratterizzati dall’uso di materiali come il vetro e il legno: quest’ultimo, in particolare, sarà inserito in alcuni dettagli 3D presenti su cruscotto e portiere, trattati termicamente e con la scritta “Grand Wagoneer” in rilievo.

Oltre a ciò, i futuri SUV premium del marchio americano forniranno un’abitabilità a bordo veramente importante: l’abitacolo, infatti, sarà predisposto per ospitare fino a sette passeggeri, organizzati su tre vere file di sedili, con le prime due contraddistinte da poltrone e la terza da un divano appositamente progettato per garantire il massimo spazio agli occupanti.

A livello tecnologico, le Wagoneer e Grand Wagoneer del futuro non deluderanno le aspettative, dal momento che il loro cruscotto sarà occupato da ben quattro display disposti longitudinalmente su tutta la plancia per un totale di 45” di superficie. Il primo, da 12,3”, sarà quello dedicato al pilota e fornirà tutte le informazioni importanti alla guida, affiancato da quello centrale da 12,1′‘ che gestirà il sistema infotainment Uconnect5 assieme a un secondo schermo posto sotto di esso da 10,25”. L’ultimo display all’anteriore sarà destinato al passeggero, mentre per la seconda fila ci saranno altri tre schermi volti all’intrattenimento (da 10,1”) e al controllo di climatizzazione e sedili (da 10,25”).

JEEP GRAND WAGONEER 2021: PLUG-IN HYBRID E TRAZIONE INTEGRALE

Per quanto riguarda le motorizzazioni, le future Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 2021 saranno equipaggiate con propulsori ibridi plug-in ad alte prestazioni, capaci allo stesso tempo di garantire la massima efficienza di funzionamento in termini di consumi ed emissioni di CO2. Il tutto associato a ben tre tipologie di trazione integrale, che lavorerà su sospensioni indipendenti di tipo pneumatico Quadra-Lift sia all’anteriore che al posteriore. Per tutti gli altri dettagli, bisognerà attendere ancora qualche mese, ma non preoccupatevi: il 2021 è più vicino di quello che sembra.