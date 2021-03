Jeep: il B-SUV compatto arriva nell’autunno del 2022

Grazie alla nascita di Stellantis le indiscrezioni su una "baby" Jeep dal 2022 si fanno sempre più insistenti: sarà prodotta nello stabilimento di Tychy e precederà i SUV Alfa Romeo e Fiat

Vi avevamo messo la pulce nell’orecchio qualche tempo fa e ora, grazie alla fusione dei Gruppi FCA e PSA che hanno portato alla nascita di Stellantis, sembra che tutte quelle voci di corridoio stiano portando a qualche fondo di verità. Secondo le ultime indiscrezioni giunte dal magazine Automotive News Europe il marchio Jeep ha in programma di realizzare un B-SUV compatto, da inserire a un livello leggermente inferiore rispetto alla Renegade e capace di attrarre una clientela più giovane e dinamica di quella attuale.

Questa “baby” Jeep avrà come linea di produzione quella dello stabilimento di Tychy, in Polonia, dove uscirà nella sua veste ufficiale in una data ipotetica che risponde al mese di luglio 2022: basteranno, quindi, una manciata di settimane per vederla nei concessionari, per un debutto previsto entro l’autunno dello stesso anno. La presenza di PSA all’interno di Stellantis porterà inoltre un grande contributo, che è quello della piattaforma modulare CMP sulla quale, poi, vedranno la luce anche il nuovo SUV compatto dell’Alfa Romeo e un inedito crossover marchiato Fiat, entrambi disponibili a partire dal 2023.

Mentre non si sa ancora praticamente nulla su queste ultime novità, possiamo ipotizzare che il B-SUV Made in Jeep sarà proposto inizialmente con una versione di ingresso ad ibridazione “leggera”, per poi essere affiancata da una completamente elettrica e da una a tecnologia plug-in hybrid.

Quest’ultima rappresenta la vera novità della vettura di cui stiamo parlando, perchè finora la piattaforma CMP è stata creata per automobili a trazione anteriore: l’intenzione di seguire in scia la Renegade e la Compass 4xe, invece, renderà necessaria l’introduzione di un motore elettrico sull’assale posteriore, che a sua volta dovrà portare a qualche modifica strutturale e all’utilizzo di svariati sistemi elettronici per la gestione dell’aderenza su terreni accidentati. Queste, ovviamente, sono notizie da prendere con le pinze: quando avremo qualche conferma a riguardo, sarete i primi ad essere informati!