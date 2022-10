Jeep Wrangler dice addio al diesel con la serie speciale Rubicon FarOut

Il marchio americano ha annunciato la fine del propulsore EcoDiesel dal 2024 con una versione limitata della Wrangler per il mercato USA

Anche per il marchio Jeep è giunto il momento di separarsi dai motori diesel: l’annuncio è arrivato negli scorsi giorni con l’apertura degli ordini della Wrangler Rubicon FarOut, destinata al solo mercato americano e ultima ad essere equipaggiata con quel propulsore EcoDiesel da 600 Nm di coppia massima introdotto giusto due anni fa. L’entrata in produzione di questa versione speciale a tiratura limitata è prevista per l’anno prossimo, mentre l’uscita di scena del suo motore nel 2024.

Rispetto al resto della gamma, che sarà quindi composta esclusivamente da unità a benzina (compresa la 4xe ibrida plug-in), la Jeep Wrangler Rubicon FarOut si differenzierà per alcuni dettagli esclusivi tra i quali la grafica Diesel 3.0L sul cofano con badge dedicato, la griglia anteriore in nero satinato, i parafanghi in tinta con la carrozzeria, i gruppi ottici a LED e i sedili in pelle nera con elementi rossi. Confermati, inoltre, gli assali anteriori e posteriori Dana 44 e la funzionalità Rock-Trac per i bassi regimi di rotazione, da utilizzare prevalentemente sui sentieri più impervi.