Jeep Wrangler e Gladiator Freedom: l’edizione speciale in onore dell’Esercito USA

In occasione dell'Independence Day il marchio Jeep ha svelato due versioni speciali della Wrangler e della Gladiator: saranno ordinabili da fine mese

Le edizioni speciali per la gamma Jeep non sono ancora finite: lo scorso 4 luglio, infatti, il marchio americano ha presentato le versioni “Freedom” della Wrangler e della Gladiator, appositamente create in onore del forte legame con l’Esercito degli Stati Uniti. Una sorta di tributo, insomma, nei confronti “di tutti gli uomini e le donne che hanno compiuto il sacrificio estremo per il loro Paese e che continuano a servirlo“, come affermato dal Senior Vice-President di Jeep, Jim Morrison.

Basate sull’allestimento Sport S, le versioni Freedom di Jeep Wrangler e Gladiator si distinguono per alcuni dettagli esclusivi tra cui il badge Oscar Mike sul portellone posteriore, i gruppi ottici e i fendinebbia a LED, i passaruota in tinta con la carrozzeria, il paraurti anteriore in acciaio con supporto per il verricello, i gradini di accesso alla vettura in acciaio, i cerchi neri e la rappresentazione della bandiera americana su entrambe le fiancate.

Le versioni Freedom di Jeep Wrangler e Gladiator saranno disponibili esclusivamente negli USA e possono essere pre-ordinate dalla fine del mese di luglio versando una caparra di 250 dollari, che verrà utilizzata come simbolo di beneficenza per gli enti militari statunitensi. Il loro arrivo in concessionaria è previsto in tempo per il Veterans Day dell’11 novembre, inoltre i militari in servizio che decideranno di acquistarle potranno usufruire di uno sconto sul prezzo di acquisto pari a 500 dollari.